Regionale Geschenketipps des digitalen riz up Weihnachtskalenders

St. Pölten (OTS/NLK) - „Der Umsatz vor Weihnachten zählt natürlich auch für den niederösterreichischen Handel zu den wichtigsten des Jahres, und gerade heuer war diese Zeit durch das Virus und den Lockdown besonders herausfordernd“ bringt Wirtschafts-Landesrat Jochen Danninger die aktuelle Situation klar auf den Punkt. „Daher freut es mich sehr, dass der digitale riz up Weihnachtskalender als Teil des Schwerpunktes „Weihnachten aus Niederösterreich“ beim erfolgreichen Verkauf unterstützen konnte“.

Aus jedem einzelnen Bezirk in Niederösterreich stellte riz up ein junges Unternehmen in einem eigenen Weihnachts-Geschenketipp-Video vor. Dabei konnte man von Tee aus Amstetten über Kaffee aus Berndorf, von Wolle und Stoffen aus Mistelbach bis zum Spieledorf aus Waidhofen/Ybbs, von Backzubehör aus Wiener Neustadt bis zum Shopping-Portal aus Hollabrunn oder dem Kunsthandwerk-Wunderplatz in Korneu-burg viele interessante Unternehmerinnen und Unternehmer und deren Angebote genauer kennenlernen. „Das Ziel unseres Schwerpunktes war, die Wertschöpfung im eigenen Land zu halten“, erzählt Landesrat Jochen Danninger.

Über 380.000 Zuseherinnen und Zuseher verfolgten die täglichen riz up Weihnachts-videos in den letzten Wochen. Ein Video, das dabei besonders begeistert hat, ist jenes von Harald Vogler, dem Gründer und Inhaber von Sonnseitn Alpaka aus Bad Großpertholz, mitten im Bezirk Gmünd. Über 23.000 Personen erreichte das Video, in dem Harald Vogler vom „Vlies der Götter" erzählt. Sein Unternehmen bietet nicht nur Alpaka-Wanderung an, sondern hat sich sowohl selbst auf die Herstellung und den Verkauf als auch den Vertrieb von hochwertigen Alpaka Schuheinlagen, Wollen und vieles mehr spezialisiert.

Landesrat Jochen Danninger besuchte den Unternehmer virtuell und sprach mit ihm über seine Verkaufs-Erfahrungen: „Durch das riz up Weihnachts-Video hatten wir plötzlich viele Anfragen und zahlreiche Bestellungen in unserem Online-Shop, wir sind mit dem Versenden kaum nachgekommen und hatten eine Umsatzsteigerung von 700 Prozent“, so der Unternehmer Harald Vogler erfreut.

Alle riz up Weihnachtsvideos wurden nicht nur am riz up Facebook-Kanal ausgespielt, sondern sind auch weiterhin im riz up Youtube-Kanal zu sehen.

Weitere Informationen: riz up Niederösterreichs Gründeragentur GmbH, Manuela Hofer, Telefon 0676/883 261 106, E-Mail hofer @ riz-up.at, www.riz-up.at bzw. Büro LR Danninger, Mag. Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at

