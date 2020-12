„Orientierung“: Fünf Jahre danach – wenn Fremde Freunde werden

27. Dezember um 12.35 Uhr in ORF 2

27. Dezember 2020, um 12.30 Uhr in ORF 2 die weihnachtliche „Orientierung"-Spezialausgabe „Fünf Jahre danach: Wenn Fremde Freunde werden":

Menschen auf der Flucht an Grenzübergängen, Asylwerber/innen in Notquartieren und Sonderzüge, mit denen Flüchtende z. B. weiter Richtung Deutschland gebracht werden: Die Bilder aus dem Jahr 2015 sind vielen noch gut in Erinnerung. Hunderttausende Menschen flüchteten damals vor Krieg und Verfolgung aus Syrien oder Afghanistan nach Europa. Als „Flüchtlingsstrom“ nahmen das manche wahr. Neben großer Hilfsbereitschaft für die Menschen in Not gab es vielerorts auch Sorge und Angst. Fünf Jahre danach kann von „großen Flüchtlingsbewegungen“ im Herzen Europas keine Rede mehr sein. Der Grenzübergang Spielfeld etwa zeigt sich verwaist: Zäune und Zelte stehen zwar immer noch, einen Zweck erfüllen sie nicht. Was aber ist aus jenen Menschen geworden, die damals in Österreich Zuflucht gefunden haben? Die „Orientierung“ hat einige Asylwerbende sowie Helferinnen und Helfer aufgesucht und nachgefragt. Dramatische Schicksale von Menschen auf der Flucht gibt es da, die immer noch auf ihren Asylbescheid warten, Männer und Frauen, die sich bis heute mit der „fremden Kultur“ nicht vertraut machen konnten, aber auch bemerkenswert viele Fälle von Menschen, die es ohne Hab und Gut, ohne Deutschkenntnisse und oft auch ohne Papiere „geschafft“ haben. Die weihnachtliche Spezialausgabe der „Orientierung“ blickt auf vier – wenn man es so nennen mag – „geglückte Lebensgeschichten“: einen Arzt, einen Musiker, eine Studentin und einen IT-Spezialisten. Sie haben sich mit viel Einsatz fortgebildet und erfolgreich gegen Bürokratie, Fremdenfeindlichkeit und eigene Ängste angekämpft. Was hat beim „Heimischwerden“ geholfen, was war hinderlich? Und wie ist es da und dort gelungen, dass aus Fremden Freunde geworden sind? Bericht: Marcus Marschalek, Dorit Muzicant.

