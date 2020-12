ÖAMTC: Wenig Verkehr in den Weihnachtsferien

Harter Lockdown, aber Ausflugsfahrten in die Skigebiete, Wartezeiten an Grenzübergängen

Wien (OTS) - Am 24. Dezember rechnet der ÖAMTC bis zu Mittag mit starkem Verkehrsaufkommen: besonders überlastet werden die Innenstädte sowie die Zufahrten zu den Einkaufszentren sein. Am Nachmittag sowie am Christtag ist noch einiges an Besucherverkehr zu erwarten. Ab dem Stefanitag, dem Beginn des harten Lockdowns, wird es dann ruhig auf den Straßen.

Zu Verzögerungen kann es laut ÖAMTC ab dem 24. Dezember zeitweise auf den Zufahrten zu den Naherholungs- und Skigebieten kommen, hier werden speziell bei Schönwetter doch etliche Tagesausflügler unterwegs sein.

Der Reiseverkehr über die Weihnachtsferien wird aufgrund der strengen Reise- bzw. Quarantänebestimmungen heuer sicher viel schwächer ausfallen als üblich. Diejenigen, die doch über die Grenzen fahren, warnt der ÖAMTC vor längeren Aufenthalten und Wartezeiten vor den Grenzübergängen, da teils strenge Kontrollen angekündigt werden.

