MILESTONE erhält “International Operator of the Year”-Award

Internationaler Betreiber von Premium Student-Apartments wurde für Kundenservice sowie Community-Management von Property Week Annual Student Housing Conference in London ausgezeichnet.

Wien (OTS) - MILESTONE erhält “International Operator of the Year”-Award

MILESTONE, internationaler Betreiber von Premium Student-Apartments, wurde für seinen außergewöhnlichen Kundenservice und Community-Management mit dem „International Operator of the Year“–Award von Property Week Annual Student Housing Conference in London ausgezeichnet. Dabei setzte sich MILESTONE gegen starke Mitbewerber durch. Besonders beeindruckt haben das Passport-Programm und das Interhouse Tournament, beides Initiativen die Internationalität demonstrieren und Vorteile bringen.

MILESTONE bietet modernes Wohnen für Bedürfnisse von Studentinnen und Studenten in ganz Europa, dabei stehen Kundenservice und Community-Management im Mittelpunkt aller Aktivitäten. „Wir sind stolz in Zeiten wie diesen mit einer Auszeichnung geehrt zu werden. Es ist die außergewöhnliche Leistung und der großartige Einsatz unseres gesamten Teams die dazu beigetragen haben, in der Kategorie „International Operator“ als Gewinner hervorzugehen.“ freut sich Gary Clarke, Geschäftsführer von MILESTONE.

CONNECT – EXPLORE – COME HOME - Dafür steht das smarte, von führenden Architekten designte Wohn- und Wohlfühlkonzept von MILESTONE. Ein einzigartiges Wohnmodell, dass eine unbeschwerte Studienzeit und einmalige Erlebnisse verspricht. Das MILESTONE Konzept zeichnet sich durch großzügige und gut durchdachte Gemeinschaftsflächen und Apartments sowie vor allem durch die internationale Community aus über 100 Ländern aus. Der Fokus liegt auf häuserübergreifendem Community Building, um den Studierenden aus aller Welt ein einzigartiges Gemeinschaftsgefühl zu bieten und die jeweilige Stadt als neues Zuhause kennen zu lernen.

Service und coole Aktivitäten für die Community

Grund für die Prämierung von MILESTONE war vor allem das enorme Engagement im Kundenservice und Community-Management. Um das internationale Gemeinschaftsgefühl der Milestoner zu stärken wurde u.a. das Passport-Programm eingeführt, es ermöglicht den MILESTONE Bewohnerinnen und Bewohnern einen gratis Urlaub für bis zu zwei Wochen pro Jahr in einem anderen MILESTONE Haus in ganz Europa. Als Milestoner ist man nicht nur an einem Ort daheim, sondern nennt alle MILESTONEs sein Zuhause. „MILESTONE versteht, dass modernes studentisches Wohnen mehr ist als nur eine Immobilie zur Verfügung zu stellen. Unserer Erfahrung nach schafft MILESTONE ein Gemeinschaftsgefühl und liefert ein großartiges Studentenerlebnis, weshalb sie verdiente Gewinner der Auszeichnung "International Operator of the Year" sind.", sagt Billy Kontoulis, Business Development Director Europe von ASK4. Ein weiteres Highlight ist das jährliche MILESTONE Interhouse Tournament, bei dem Studenten aus internationalen MILESTONE Häusern in lokalen Wettbewerben gegeneinander antreten und das in einem großen Finale in Wien seinen Höhepunkt findet.

Österreichische Wurzeln – international erfolgreich

MILESTONE ist Österreichs führender Anbieter von Premium Student Housing. Das erste Haus wurde 2013 durch Value One im Wiener Viertel Zwei entwickelt. Inzwischen sind über 4.600 Betten in sechs Ländern in Betrieb und Development in Österreich, Portugal, Deutschland, Polen, Italien und den Niederlanden. Diese erfolgreiche Expansionsstrategie wird auch 2021 europaweit in attraktiven Universitätsstädten fortgesetzt mit dem Ziel, 15.000 Betten in den nächsten 3-4 Jahren anzubieten.

Über MILESTONE, eine Marke der Value One

Value One mit Sitz in Wien entwickelt und betreibt außergewöhnliche Immobilien und Stadtquartiere, die Freude machen. In den drei Geschäftsbereichen Development, Operations und Investments arbeiten mehr als 160 Mitarbeiter an der Umsetzung unserer Visionen. In den vergangenen 20 Jahren hat Value One herausragende Immobilien im Wert von rund zwei Milliarden Euro realisiert. Bis 2024 werden mehr als 15.000 Menschen in unseren Immobilien leben und arbeiten. Das Wiener Stadtentwicklungsgebiet Viertel Zwei und unsere Marke MILESTONE Student-Apartments in ganz Europa sind nur zwei Beispiele für die neuen Maßstäbe, die wir setzen.

MILESTONE Student-Apartments verfolgen ein ALL-IN Konzept und kombinieren voll möblierte Apartments mit höchstem Design und Qualitätsansprüchen sowie einer internationalen Community. Seit der Eröffnung des ersten Hauses, MILESTONE Vienna Prater im Jahr 2013 wurden weitere 8 Studentenwohnheime in Portugal, Deutschland und Österreich eröffnet. Mit über 2.300 Apartments in Betrieb ist MILESTONE ein europaweit agierender Studentenwohnheimbetreiber und auf Expansionskurs in Europa.

www.value-one.com www.milestone.net

Rückfragen & Kontakt:

Julia Panic

Head of Marketing & Communications

E: presse @ value-one.com

T: +43 1 217 121-0