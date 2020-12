Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures: Mit Lotte Brainin verlieren wir eine starke Stimme des antifaschistischen Widerstandes

Schmerzvoller Abschied von einer großen Frau

Wien (PK) - "Mit Lotte Brainin verliert Österreich eine starke Stimme des antifaschistischen Widerstandes", erklärte die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures aus Anlass ihres Ablebens. "Das Land trauert um eine große österreichische Demokratin, unser Mitgefühl gilt jetzt ihrem Ehemann Hugo und ihrer Familie", so Bures. Erst kürzlich wurde ihr 100. Geburtstag feierlich begangen.

Aktiv im antifaschistischen Widerstand wurde sie seinerzeit von den Nazis verfolgt, verhaftet und im KZ geschunden. Im wiedererstandenen freien Österreich wurde sie als Vertreterin der Lagergemeinschaft des ehemaligen KZ Ravensbrück zu einer Kronzeugin bei der juristischen und politischen Aufarbeitung der NS-Untaten. Ausgehend von ihrer Leidensgeschichte unter dem grausamen NS-Terrorregime wurde sie zu einer überzeugenden Mahnerin für Demokratie, Toleranz und Humanität. "Ihre Integrität und moralische Autorität hat geholfen, vor allem vielen jungen Menschen das Unbegreifliche der Nazi-Barbarei begreiflich zu machen - wir werden Lotte Brainin schmerzlich vermissen", sagte die Zweite Nationalratspräsidentin.

Lotte Brainin wurde 1920 in Wien als Charlotte Sonntag geboren. Sie flüchtete 1938 vor den Nationalsozialisten nach Belgien, wo sie sich der Widerstandsgruppe Österreichische Freiheitsfront anschloss. 1943 wurde sie in Brüssel verhaftet, ein Jahr später nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Auch dort war sie in einer Widerstandsgruppe aktiv. 1945 wurde Lotte Brainin in das Frauen-KZ Ravensbrück deportiert. Nach der Befreiung war sie Gründungsmitglied der Österreichischen Lagergemeinschaften Auschwitz und Ravensbrück. Über viele Jahrzehnte war Lotte Brainin gemeinsam mit ihrem Mann Hugo als ZeitzeugInnen an österreichischen Schulen aktiv. Lotte Brainin ist Mutter zweier Töchter. Am 12. November 2020 feiere Lotte Brainin ihren 100. Geburtstag. Eine digitale Ausstellung unter http://www.brainin.at erinnert an ihr Wirken. (Schluss) red

