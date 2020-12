Diversitas-Preis: Auszeichnung für FH Campus Wien

Wien (OTS) - Eine Diversitätsstrategie für die gesamte Hochschule: Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung verlieh der FH Campus Wien für die Gesamtstrategie „Diversität konkret!“ einen Hauptpreis in der Höhe von 25.000 Euro. Die Verleihung des Diversitas 2020-Preises fand online am 21.12.2020 statt.

Diversität konkret! - Gesamtstrategie für die FH Campus

Chancengerechtigkeit und Antidiskriminierung sind nur zwei Schlagwörter, die hinter dem Begriff Diversität stecken und viel Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit erfordern. Neben Einzelmaßnahmen ist für die Entwicklung einer diversitätsgerechten Organisationskultur eine nachhaltige Verankerung von Diversitätsmanagement in allen hochschulischen Strukturen und Prozessen notwendig. Das Gender & Diversity Management der FH Campus Wien hat die Hochschulleitung beraten mit dem Ziel, eine Diversitätsstrategie für die gesamte Hochschule zu entwickeln.

Strategisch auf die Beine stellen

Das Fundament ist da – seit mehr als 15 Jahren treibt das Gender & Diversity Management mit Projekten das Diversitätsmanagement an der FH Campus Wien voran. „Gelungenes Diversitätsmanagement ist mit den Kernzielen der FH Campus Wien sowie mit externen Anforderungen verknüpft. So wollen wir allen Absolvent*innen die bestmögliche Ausbildung bieten und dabei die Diversität unserer Studierenden als Chance nutzen“, so Wilhelm Behensky, Vorsitzender der Geschäftsleitung der FH Campus Wien. „Eine ganzheitliche Diversitätsstrategie ermöglicht die strukturelle und prozessbezogene Verankerung in allen Handlungsfeldern der Hochschule. Nicht nur in Lehre und Forschung, sondern auch als Organisation brauchen wir einen reflektierten Umgang mit Diversitätsaspekten“, ergänzt Barbara Bittner, Rektorin der FH Campus Wien.

Neue Schnittstellen schaffen

In den Fach- und Tätigkeitsbereichen einer Hochschule treffen vielfältige Interessen und unterschiedliche Kulturen aufeinander. Für eine ganzheitliche Diversitätsstrategie sind Bewusstseinsbildung und Partizipation nötig: die strukturierte Einbindung von Studierenden, Lehrenden, Forschenden, Mitarbeiter*innen, Führungskräften sowie der Hochschulleitung. Gemeinsam mit einem Diversity-Screening und -Monitoring liefern diese die Basis für zielgruppenorientierte Maßnahmen. Ziel ist, dass insbesondere Studienbewerber*innen durch eine gesteigerte soziale Durchlässigkeit und Chancengerechtigkeit beim Zugang zur Hochschulbildung profitieren und Drop-outs gesenkt werden.



FH Campus Wien – Hochschule für Zukunftsthemen



Mit rund 7.000 Studierenden an fünf Standorten und fünf Kooperationsstandorten ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 60 Studien- und Lehrgängen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung wird in derzeit neun fachspezifischen Kompetenzzentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Fachhochschule über die Campus Wien Academy ab.

