Primetime-Spektakel: Nacht-Slalom in Madonna live im ORF

Am 22. Dezember, ab 17.40 bzw. 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Endlich wieder Ski alpin live zur Primetime: ORF 1 zeigt am Dienstag, dem 22. Dezember 2020, um 20.15 Uhr den zweiten Durchgang des Herren-Slalom-Klassikers in Madonna di Campiglio, Durchgang eins steht ab 17.40 Uhr auf dem Live-Programm. Kommentator ist Oliver Polzer, an seiner Seite ist Thomas Sykora. Aus dem Zielbereich melden sich Rainer Pariasek und Benni Raich.

sport.ORF.at, ORF-TVthek und „ORF Ski alpin“ präsentieren im Web und via App ein umfangreiches Package rund um den Nachtslalom, das vom Live-Stream der ORF-TV-Übertragung und Video-on-Demand-Highlights über aktuelle Storys und einen Live-Ticker bis zu interessanten Social-Media-Postings reicht. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Wintersport-Berichterstattung ab Seite 260 ausführlich.

