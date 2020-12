Lotto: Fünffachjackpot – 7 Millionen Euro zu Weihnachten

Solo-Joker mit 287.400 Euro in Wien

Wien (OTS) - Da ginge sich noch schnell ein ganz besonderes Christkindl heuer aus: Am Mittwoch und damit am Tag vor dem Heiligen Abend wird nämlich ein Fünffachjackpot mit 7 Millionen Euro für den Sechser ausgespielt.

Kein Wettschein mit den „sechs Richtigen“ also am vergangenen Sonntag, und das bereits zum fünften Mal in Folge. Es ist der fünfte Fünffachjackpot in diesem Jahr, und die bisherigen vier endeten unterschiedlich: Einmal gab es einen Solo-Sechser in Niederösterreich, einmal teilten sich ein Tiroler und ein Steirer die Summe, und zweimal entwickelte sich der fünffache zum Sechsfachjackpot weiter.

Die Österreichischen Lotterien rechnen mit rund sieben Millionen Tipps, die auf etwa 1,5 Millionen Wettscheinen bis zum Annahmeschluss am Mittwoch um 18.30 Uhr abgegeben werden.

Drei Spielteilnehmer tippten am Sonntag einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen damit jeweils rund 69.700 Euro. Ein Niederösterreicher kreuzte seinen Gewinn auf einem Normalschein an, ein Steirer und ein win2day-User waren jeweils per Quicktipp erfolgreich.

LottoPlus

Auch die LottoPlus Ziehung endete ohne Sechser. Die Gewinnsumme wurde auf die Fünfer aufgeteilt, und hier erhielten 173 Spielteilnehmer jeweils rund 3.300 Euro. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde warten rund 450.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es einen Sologewinn. Ein Kärntner erhält für sein „Ja“ zur richtigen Joker Zahl mehr als 287.400 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 20. Dezember 2020

5fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 5.372.211,46 – 7,0 Mio. warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 69.716,10 163 Fünfer zu je EUR 1.399,70 437 Vierer+ZZ zu je EUR 156,60 8.680 Vierer zu je EUR 43,80 10.770 Dreier+ZZ zu je EUR 15,80 138.303 Dreier zu je EUR 4,90 381.506 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 10 12 16 27 39 42 Zusatzzahl 45

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 20. Dezember 2020

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 173 Fünfer zu je EUR 3.296,20 6.432 Vierer zu je EUR 15,00 89.820 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 5 7 9 12 23 25

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 20. Dezember 2020

1 Joker EUR 287.411,20 10 mal EUR 8.800,00 143 mal EUR 880,00 1.239 mal EUR 88,00 13.855 mal EUR 8,00 140.487 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 4 4 7 3 3 4

