SPORT 2000 Händler dominieren im VICTOR Ranking der besten Sportfachhändler

Aus der diesjährigen Onlineverleihung des VICTOR, dem österreichischen Sport Business Preis, ging SPORT 2000 Gigasport als Sporthändler des Jahres hervor.

Wien (OTS) - Die diesjährige Verleihung von Österreichs Sport Business Preis #VICTOR2020 erfolgte am 15. Dezember im Rahmen einer TV-Produktion anstelle des ursprünglich geplanten großen Events. Dabei bewies SPORT 2000 einmal mehr, dass höchste Qualität, bester Service und individuelle Beratung im Zentrum des täglichen Tuns der 240 SPORT 2000 Händler stehen. In der Kategorie „Händler des Jahres“ wurde Gigasport als langjähriges SPORT 2000 Mitglied zum Gewinner gekürt. SPORT 2000 Simon aus Saalfelden, der schon beim internen SPORT 2000 Kundenvoting den ersten Platz belegen konnte, sicherte sich Platz 3. Dr. Holger Schwarting, Vorstand von SPORT 2000 Österreich, sieht in der Auszeichnung eine besondere Wertschätzung für die Leistung seiner Händler und gratuliert herzlich: „Der VICTOR ist eine wichtige Auszeichnung für unsere Branche, vor allem im Hinblick auf dieses besondere Jahr. Gigasport und SPORT 2000 Simon geben jeden Tag aufs Neue ihr Bestes, um für ihre Kundinnen und Kunden da zu sein, und haben sich den VICTOR wahrlich verdient. Wir sind stolz darauf, dass sie als Familienunternehmen Teil von SPORT 2000 sind.“ Zwischen den SPORT 2000 Händlern reihte sich auf dem zweiten Platz Bründl Sports ein.



