Rot-Weiß-Roter Fanflieger zur Fußball EM - Kostenlos Storno bei Absage

Sonderflüge zu den Österreich EM-Gruppenspielen nach Amsterdam und Bukarest jetzt ohne Risiko und Anzahlung buchen. Bei EM-Absage oder Geisterspielen kostenlose Stornierung.

Fürstenfeld (OTS) - Maximal 180 Fußballfans können am 13. und 21. Juni nach Bukarest bzw. 17. Juni nach Amsterdam je Flug mit an Bord sein, wenn es im rot-weiß-roten Fanflieger von Wien zu den EM-Gruppenspielen der Österreichischen Nationalmannschaft geht.

Mit der COVID Impfung steigt auch die Hoffnung, dass die auf 2021 verschobene Fußball Europameisterschaft doch planmäßig und mit Zusehern in den Stadien stattfinden kann so GF Ferdinand Weiß von Fanreisen24, der schon bei der EM 2016 in Frankreich viele Fans der Österreichischen Nationalmannschaft eingeflogen hat.

Eine Garantie können wir dafür aber auch nicht abgeben, aber zusichern, dass Kunden bei EM-Absage oder Geisterspielen keine Verpflichtung eingehen und die Flüge von Fanreisen24 kostenlos storniert werden. Auch verlangen wir keine Anzahlung. Die Bezahlung des Tickets erfolgt erst nach finaler Bestätigung seitens der UEFA, dass die EM wie geplant stattfinden wird. Unsere Fanflüge zur Fußball EM sind natürlich auch das perfekte Weihnachtsgeschenkt so der auf Fußballreisen spezialisierte Veranstalter der sich auf die baldige Rückkehr der Fans in die Stadien freut.

Frühbucherpreise € 490,- für das Ziel Bukarest und € 550,- für das Ziel Amsterdam. Im Ticketpreis inkludiert ist auch der Stadiontransfer und Fanreisen24 Betreuung. Und bei Buchung bis 31.12.2020 gibt es auch noch eine Gratis Stadtrundfahrt für Bukarest bzw. Amsterdam dazu. Die Eintrittskarte zum EM-Spiel ist nicht inkludiert!

Fanreisen24 bietet neben den Sonderflügen auch mehrtägige Gruppenreisen bzw. Individualreisen zu allen 51 EM-Spielen der Fußball-EM2020 die vom 11. Juni bis 11.Juli 2021 stattfinden soll.

Rückfragen & Kontakt:

Ferdinand Weiss, Weiss Touristik + Fanreisen24

Tel: (+43) 03382-51930

Mobil: (+43) 0664-160 33 13

Mail: ferdinand.weiss @ weisstouristik.at