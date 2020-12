Neun Verkehrstote in der vergangenen Woche

331 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 1. November 2020

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben vier Pkw-Lenker, drei Fußgänger und zwei Klein-Lkw-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 17. Dezember 2020, im Bezirk Mistelbach, Niederösterreich, bei dem ein Pkw-Lenker getötet wurde. Ein 25-jähriger Pkw-Lenker kam auf einer Bundesstraße, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, ins Schleudern und prallte frontal in einen entgegenkommenden, tschechischen Klein-Lkw. Durch den heftigen Zusammenstoß wurden die beiden tschechischen Insassen des Klein-Lkws schwer verletzt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw des 25-Jährigen geriet durch den Anprall in Vollbrand, wodurch der Lenker im Fahrzeug verbrannte. Am Wochenende verunglückten zwei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Drei Personen kamen in der Vorwoche auf einer Bundesstraße, je zwei auf einer Landes- und Gemeindestraße und jeweils einer auf einer Autobahn und Schnellstraße ums Leben. Drei Verkehrstote mussten in Niederösterreich, zwei in Oberösterreich und jeweils einer im Burgenland, Kärnten, Steiermark und Wien beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in zwei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung und in jeweils einem Fall eine Alkoholisierung, ein Fehlverhalten des Fußgängers, eine nichtangepasste Geschwindigkeit und eine Übermüdung. Bei drei Unfällen konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Zwei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle, ein Klein-Lkw-Lenker und ein Pkw-Lenker verwendeten keinen Sicherheitsgurt.

Vom 1. Jänner bis 20. Dezember 2020 gab es im österreichischen Straßennetz 331 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2019 waren es 406 und 2018 waren es 400.

