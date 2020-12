Wir suchen Österreichs „PflegerInnen mit Herz“ 2020

Countdown: Noch elf Tage lang können die „PflegerInnen mit Herz“ 2020 nominiert werden.

Wien (OTS) - Die Corona-Pandemie verdeutlicht einmal mehr, wie wichtig die hunderttausenden Menschen in Österreich sind, die sich beruflich oder privat im Pflege- und Betreuungsbereich engagieren. Besonders jetzt ist es an der Zeit, „Danke“ zu sagen!“ Nominierungen können online unter pflegerin-mit-herz.at oder auf dem Postweg an das Postfach 2500o/1011 Wien, Kennwort „PflegerIn mit Herz“ bis einschließlich 31. Dezember 2020 eingereicht werden. Bei postalischen Nominierungen zählt das Datum des Poststempels!

Wer kann nominiert werden?

Nominiert werden kann jede/r, die/der im Pflege- und Betreuungsbereich tätig ist: Pflegende/r Angehörige/r, Berufsangehörige des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege, der Pflegefachassistenz und Pflegeassistenz, Sozialbetreuungsberufe, HeimhelferIn oder 24-Stunden-BetreuerIn.

Ablauf:

Aus allen Nominierungen wählt eine Jury drei GewinnerInnen pro Bundesland aus. Die „PflegerInnen mit Herz“ 2020 werden in drei Kategorien prämiert: „Pflege- und Gesundheitsberufe“, „24-Stunden-Betreuung“ und „pflegende Angehörige“. Die GewinnerInnen werden mit einem Geldpreis öffentlichkeitswirksam geehrt.

Der Verein „PflegerIn mit Herz“ wurde im Jahr 2012 vom Wiener Städtischen Versicherungsverein gemeinsam mit der Wiener Städtischen Versicherung ins Leben gerufen. Zu den prominenten und verlässlichen Partnern der Kampagne zählen die Wirtschaftskammern Österreichs, die Bundesarbeitskammer sowie die ERSTE Stiftung.

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Städtische Versicherungsverein

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Schottenring 30, 1010 Wien



Romy Schrammel

Tel.: +43 (0)50 350-21224

E-Mail: r.schrammel @ wienerstaedtische.at



WIENER STÄDTISCHE Versicherung

Unternehmenskommunikation

Schottenring 30, 1010 Wien



Christian Kreuzer

Tel.: +43 (0)50 350-21336

E-Mail: c.kreuzer @ wienerstaedtische.at



Cornelia Prinz

Tel.: +43 (0)50 350-21096

E-Mail: cornelia.prinz @ wienerstaedtische.at