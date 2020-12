MSD unterstützt rund um Weihnachten drei heimische Kinderhilfseinrichtungen mit insgesamt 6.000 Euro

Die Spenden von MSD Österreich zu je 2.000 Euro gehen an das Kinderhospiz Netz, das Mobile Kinderhospiz MOMO – beide in Wien – und den Sterntalerhof im Burgenland.

Wien (OTS) - Anlässlich des MSD Volunteer Day spendet MSD Österreich 6.000 Euro an drei Kinderhilfseinrichtungen, die sich das ganze Jahr lang um sterbenskranke Kinder kümmern: das Kinderhospiz Netz in Wien-Meidling, das Mobile Kinderhospiz MOMO in Wien-Währing und den Sterntalerhof in Loipersdorf-Kitzladen.

Das Kinderhospiz Netz ermöglicht eine umfassende Betreuung schwerstkranker und lebensbegrenzend erkrankter Kinder und Jugendlicher in gewohnter Umgebung. Markus Gronenwald, Fundraising-Verantwortlicher im Kinderhospiz Netz, erklärt: „Sterbenskranke Kinder und deren Familien benötigen dringend Betreuung und Begleitung. Das Kinderhospiz Netz betreut die ganze Familie, zu Hause und in Wiens erstem KinderTagesHospiz. Dank der Unterstützung von MSD Österreich können wir auch in diesen belastenden Zeiten vielen Menschen Kraft, Zuversicht und Lebensfreude schenken.“

Auch dem Mobilen Kinderhospiz MOMO wird durch die finanzielle Spende von MSD Österreich sehr geholfen. Das Team von MOMO konzentriert sich auf die Begleitung schwerstkranker Kinder von 0 bis 18 Jahren und unterstützt sowie betreut dabei auch die Angehörigen der betroffenen Kinder. Dr. Martina Kronberger-Vollnhofer, Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde und Leiterin von Wiens mobilem Kinderhospiz MOMO, betont: „Das CORONA-Virus hat uns sehr deutlich vor Augen geführt, worum es im Leben wirklich geht – um ein Miteinander und ein Füreinander. Und es zeigt uns auch, wie viel wir mit vereinten Kräften im Kinderhospiz MOMO erreichen können. Herzlichen Dank an MSD Österreich für die treue und großzügige Unterstützung.“

„Der Sterntalerhof im Burgenland kümmert sich als Kinderhospiz und Familienherberge um Familien mit schwer-, chronisch und sterbenskranken Kindern, auch – und gerade wenn – auf dem Wege dieser Familien der Abschied von einem geliebten Menschen steht“, wie Harald Jankovits, der geschäftsführende Vorstand des Sterntalerhof erklärt: „Wir finanzieren unsere Arbeit vom ersten Tag an ausschließlich über private Unterstützungen. Daher sind Zuwendungen wie jene von MSD Österreich unbezahlbar wertvoll, ermöglichen sie es uns doch, auch und gerade in dieser schwierigen Zeit unsere Betreuung betroffener Familien uneingeschränkt aufrechtzuerhalten!“

