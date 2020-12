NEOS: Österreich muss sofort auf die ansteckendere neue Variante des Coronavirus reagieren

Gerald Loacker: „Während die Niederlande bereits alle Flüge aus dem Vereinigten Königreich sperren, werden Ankommende in Österreich nicht einmal getestet.“

Wien (OTS) - „Die Bundesregierung darf jetzt nicht schlafen oder wird wieder wie in Ischgl alles ‚richtig‘ machen“, fordert NEOS Gesundheitssprecher Gerald Loacker bezüglich der Untätigkeit der Bundesregierung nach dem Bekanntwerden einer neuen, offenbar ansteckenderen Variante des Coronavirus im Vereinigten Königreich. „Während die Niederlande bereits alle Flüge aus dem Vereinigten Königreich sperren, werden Ankommende in Österreich nicht einmal getestet. Hier muss unverzüglich reagiert werden. Alle Flüge müssen gestoppt und die bis dahin ankommenden sofort getestet und in Heimquarantäne gebracht werden. Wegen der bisher chaotischen Antwort auf das Virus ist das österreichische Gesundheitssystem bereits massiv belastet, jetzt muss alles getan werden, dass diese neue Variante sich nicht auch noch in Österreich ausbreitet.“

