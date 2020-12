FP-Krauss gratuliert Matthias Kornek zur Wahl zum RFS-Bundesobmann

Wien (OTS) - Der Bundesvorsitzende der Freiheitlichen Jugend (FJ), Klubobmann Maximilian Krauss, gratuliert Matthias Kornek zur Wahl zum RFS-Bundesobmann. Kornek (23) studiert Publizistik und Politikwissenschaft und wurde gestern in Wien gewählt. „Auch an den österreichischen Universitäten braucht es eine starke freiheitliche Vertretung für die Studenten. Kornek wird diese sicherstellen und seine Aufgabe hervorragend erfüllen“, so Krauss. (Schluss)

