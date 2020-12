VP-Generalsekretär Melchior zum 75-Jahr-Jubiläum: „Bundeskanzler Figl hat unser Land durch herausfordernde Zeiten geführt“

Figls Wirken hat die Grundlage für jenes Österreich geschaffen, das wir heute kennen und lieben

Wien (OTS) - „Heute jährt sich zum 75. Mal die Angelobung des ersten Bundeskanzlers der Zweiten Republik, Leopold Figl. Darum nützen wir die Gelegenheit, um an einen großen Staatsmann zurückzudenken, der für unser Land Großartiges geleistet hat und am Wiederaufbau Österreichs nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entscheidend beteiligt war. Leopold Figl hat als erster Bundeskanzler der Zweiten Republik unser Land durch herausfordernde Zeiten geführt und sich stets für ein freies und geeintes Österreich starkgemacht. Geschichte schrieb Figl auch in seiner späteren Funktion als Außenminister, als 1955 der Österreichische Staatsvertrag unterzeichnet wurde und er danach seinen legendären Ausruf tätigte: ‚Österreich ist frei‘. Figls Wirken hat die Grundlage für jenes Österreich geschaffen, das wir heute kennen und lieben“, würdigt der Generalsekretär der neuen Volkspartei, Axel Melchior, die Leistungen des Jahrhundertpolitikers.

Melchior erinnert daran, dass Leopold Figl am 17. April 1945 die Volkspartei mitbegründete: „Nur wenige Tage nachdem Figl aus der nationalsozialistischen Gefangenschaft befreit wurde, gründete er gemeinsam mit Leopold Kunschak und anderen Gleichgesinnten im Wiener Schottenstift die Österreichische Volkspartei. In all seinen politischen Funktionen hat Leopold Figl stets die Ideale und Werte der Volkspartei hochgehalten, die uns bis heute ausmachen. In unserer langen Parteigeschichte zählt Figl selbstverständlich zu jenen Persönlichkeiten, an die wir die Erinnerung Generation für Generation bewahren müssen.“



