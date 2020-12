AVISO – Montag, 21. Dezember 2020: Kundgebung „Österreich darf nicht wegschauen bei Homo- und Transphobie in Polen und Ungarn“

Wien (OTS/SK) - Unter dem Motto „Österreich darf nicht wegschauen“ lädt die sozialdemokratische LGBTIQ-Organisation SoHo gemeinsam mit der Sozialistischen Österreich, der Jungen Generation, dem Verband Sozialistischer Student_innen und der Aktion kritischer Schüler_innen zur Kundgebung gegen die Untätigkeit der schwarz-grünen Bundesregierung. Während erst in dieser Woche Homo- und Transphobie in Ungarn in der Verfassung verankert wurden, lehnen ÖVP und Grüne seit Monaten Anträge gegen spürbare Maßnahmen für die ungarische und polnische LGBTIQ-Community ab – dagegen setzen die Aktivist*innen direkt vor Beginn der Nationalratssitzung am Montag ein Zeichen.

Zeit: Montag, 21. Dezember 2020, 9:30 bis 10:00 Uhr

Ort: Josefsplatz, 1010 Wien (Vor dem Eingang zum Ausweichquartier des Parlaments)

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen. (Schluss) up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/