Mercato Rosso – „Tierische Weihnachtsgeschenke! Zwischen Wunsch und Verantwortungsbewusstsein“

Dieses Mal bei Barbara Novak zu Gast: Maggie Entenfellner und Mag.a Katja Hawliczek.

Wien (OTS/SPW) - Der „beste Freund“ des Menschen, unsere Haustiere, finden sich oftmals als gut gemeinte tierische Geschenke unter dem Christbaum. Sie sind Familienmitglieder, Partner für einsame Menschen, Helfer für physisch oder psychisch Kranke und wenn nach der ersten Freude Desinteresse einkehrt, leider oft vernachlässigte Schutzbedürftige. Hund, Katz‘ und Co. sind in dieser „Mercato Rosso“-Sendung Thema. Mit dabei sind die Tierschützerin, Journalistin und Fernsehmoderatorin Maggie Entenfellner, und Mag.a Katja Hawliczek, Tierärztin und Film-Tier-Trainerin bei filmtiere.at. Auch am vierten Adventsonntag zaubert eine abwechslungsreiche musikalische Begleitung passend zum Sendungsthema die richtige Stimmung am „Mercato Rosso“.

Diese Sendung ist ab sofort unter www.mercatorosso.wien verfügbar!



„Best of 2020“ – Nächster „Mercato Rosso“ am 27. Dezember 2020

Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Und was für ein Jahr das war! Hätte jemand vor genau 365 Tagen die Ereignisse der letzten Monate voraussagen können? Jetzt ist aber Zeit, das Vergangene noch einmal Revue passieren zu lassen, zu versuchen, es auf den Punkt zu bringen und daraus etwas für die Zukunft mitzunehmen. Zum Jahresausklang präsentiert Barbara Novak am nächsten Sonntag ihr persönliches „Best of Mercato Rosso 2020“: Bleibende Momente aus den vergangenen 25 Sendungen mit insgesamt 49 Gästen und einer feinen Wiener Musik-Melange.



Über „Mercato Rosso“

Barbara Novak lädt wöchentlich zu Gespräch und Musik auf den „Mercato Rosso“. Im traditionellen Radioformat – und als Podcast verfügbar – dreht sich hier alles um Menschen, Meinungen und eine feine Wiener Musik-Melange! Am „Mercato Rosso“ diskutiert Barbara Novak brennende Themen unserer Zeit mit zwei Gästen – einer Expertin bzw. einem Experten zum jeweiligen Schwerpunktthema und einer Künstlerin bzw. einem Künstler für den Blick von außen. Dazu wird Musik gespielt, vor allem von heimischen Künstlerinnen und Künstlern. Abrufbar ist die Sendung als Podcast jeweils ab Sonntagvormittag über www.mercatorosso.wien. (Schluss)

