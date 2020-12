ORF III am Montag: „Agatha Christie's Miss Marple“-Doppel mit „16 Uhr 50 ab Paddington“ und „Ein Mord wird angekündigt“

Außerdem: „Politik live: Nationalratssondersitzung zu Sonderpensionen“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information liefert am Montag, dem 21. Dezember 2020, in „ORF III AKTUELL“ um 9.30 Uhr die wichtigsten Nachrichten des Tages, ehe „Politik live“ um 12.30 Uhr die „Nationalratssondersitzung zu Sonderpensionen“ überträgt. In dieser Sitzung soll ein Formalfehler beim gefassten Gesetzesbeschluss noch vor Weihnachten behoben werden. Im Vorabend liest Nikolaus Habjan in „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) die stimmungsvolle Weihnachtsgeschichte „Schöne Bescherung“ von Hugo Wiener.

Im Hauptabend ermittelt Geraldine McEwan als „Agatha Christie's Miss Marple“ in zwei ihrer spannendsten Fälle. Zum Start steht „16 Uhr 50 ab Paddington“ (20.15 Uhr) aus dem Jahr 2004 auf dem Programm, in dem Freundin Elspeth (Pam Ferris) auf einer Bahnreise etwas Grauenvolles erleben muss. Im Abteil des vorbeifahrenden Zuges sieht sie einen Mord, ein Mann hat eine Frau erwürgt. Die Leiche, so schlussfolgern Jane Marple (Geraldine McEwan) und Elspeth, muss aus dem Zug geworfen worden sein. Außer sich, beschließen die beiden, die Bahnpolizei um Hilfe zu bitten, die der Schilderung der Damen jedoch keinerlei Gehör schenkt. Marple nimmt daraufhin das Ruder selbst in die Hand und bezieht vor Ort Quartier bei Inspektor Campbell (John Hannah). Ihre Ermittlungen zeigen schon bald, dass nichts so ist, wie es scheint.

„Ein Mord wird angekündigt“ heißt es anschließend um 21.50 Uhr in einer Ausgabe aus 2005.

Die Bewohner des Dorfes halten die Anzeige „Am Freitag, dem 29. Oktober, 18:30 Uhr, findet in Little Paddocks ein Mord statt. Freunde und Bekannte sind herzlich eingeladen.“ für einen üblen Scherz, versammeln sich aber dennoch neugierig zum angegebenen Zeitpunkt an Ort und Stelle. Dann folgt der Schock: Pünktlich zur genannten Zeit erlöschen die Lichter und Schüsse sind zu hören. Jane Marple begibt sich gemeinsam mit Inspektor Dermot Craddock (Alexander Armstrong) auf Ermittlungstour.

