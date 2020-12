Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 20. Dezember 2020. Von MARCO WITTING. "Ein Förderkurs für die Bildung".

Innsbruck (OTS) - Nirgendwo offenbart sich der Zickzackkurs der Regierung so wie im Bildungsbereich. Es fehlt weiter an einer Teststrategie und einer Soforthilfe für Schüler mit Aufholbedarf.

Der Weg in den dritten Lockdown ist wohl ohne echte Alternative. Mit dem eigenen Zickzackkurs hat sich die Regierung die Aufgabe, Verständnis dafür in der Bevölkerung zu schaffen, aber nicht gerade leichter gemacht. Auch wenn das Ziel klar ist – es fehlt momentan einerseits an der Orientierung und andererseits an der Perspektive, abseits der Impfung.

Schulen zu. Lifte offen. Normale Masken, die im vollen Zug ausreichen, aber verpflichtende FFP2-Masken in einer halbleeren Gondel. Schaut man auf die Details, dann offenbart sich ein Schlingerkurs, der in schwierigen Zeiten zusätzlich für Verunsicherung sorgt. Dabei trägt das Gros der Österreicher die Corona-Maßnahmen weitgehend mit. Mehr noch: Viele, auch junge Menschen, zeigten sich gerade an diesem Wochenende verantwortungsbewusst. Der große Zulauf zu den kostenlosen Antigen-Tests ist ein Zeichen dafür.

Nirgendwo offenbart sich das Hin und Her stärker als im Bildungsbereich. Erst sollten die Ferien später enden, jetzt startet die Schule doch wieder am 7. Jänner. Allerdings wieder im Heimunterricht. Abseits vom Maske-Tragen und Lüften ist dem Gesundheits- und Bildungsministerium noch nicht viel eingefallen. Eine Teststrategie fehlt. Nun sollen die Lehrer ständig getestet werden. Bei den Schüler­n weiß man es dagegen – auch neun Monate nach Ausbruch der Pandemie – weiterhin nicht. Fix ist nur: An den Semesterferien wird nicht gerüttelt.

Trotz des hohen Aufwands, den Lehrer, Schüler und Eltern betreiben, werden viele Kinder Aufholbedarf haben. Die Regierung muss hier dringend passende Fördermaßnahmen anbieten – denn auch zu einem echten Förderkurs für den Bildungsbereich gibt es keine Alternative.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung

0512 5354 5101

chefredaktion @ tt.com