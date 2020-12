Business Reporter: Gemeinsam auf dem Weg zur Digital-Transformation

Bristol, England, Bengaluru, Indien und Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - In einem Interview mit Business Reporter diskutieren Stephen Reidy, Chief Information Officer von Three Ireland, und Karthik TS, Leiter des Kompetenzzentrums von Torry Harris Integration Solutions (THIS), über "3Vision", die Initiative von Three Ireland zur digitalen Transformation, über die Schaffung von Markentreue und Konsistenz durch Digitalisierung nach dem Zusammenschluss mit Telefonica O2 Ireland.

Three Ireland hat sich mit Torry Harris zusammengetan, das sich darauf spezialisiert hat, durch API-gesteuerte Integration sinnvolle digitale Ökosysteme zu ermöglichen, um ein starkes Integrations-Backbone aufzubauen. Dadurch konnte Three Ireland trotz komplexer Änderungen im Back-End ein konsistentes, optimiertes Omni-Channel-Kundenerlebnis bieten. Das Front-End- und das Back-End-System wechselten in unterschiedlichem Tempo, sodass viel Arbeit auf die Integrationsschicht zurückfiel.

Torry Harris half Three Ireland bei:

Dem sorgfältigen Design von APIs zur Unterstützung mehrerer Veränderungsphasen und der Modernisierung komplexer Dienste

Der Einführung neuer Plattformen und der Migration der Kunden auf diese Plattformen

Dem vollständigen Lifecycle-API-Management, einschließlich des DigitMarket(TM) API-Gateway -Produkts für Konnektivität von Drittanbietern

-Produkts für Konnektivität von Drittanbietern Systemsintegrationsdiensten von der API-Strategie bis zur Ausführung beim Umstieg auf eine Full-Stack-Lösung

Karthik sprach über drei Modelle zur erfolgreichen Modernisierung von Legacy und erklärte: "Althergebrachte und moderne Anwendungen werden nebeneinander existieren. Ein vollständiger Übergang ist hart und oft gar nicht erforderlich." Er forderte Telekommunikationsunternehmen dazu auf, über Konnektivität hinaus zu denken und Geschäftslösungen und neue digitale Angebote zu entwickeln, die die Lebensqualität der Kunden verbessern können.

Torry Harris bietet ein "Legacy to cloud-native-Kit" zur Beschleunigung der Bereitstellung skalierbarer, komponentenbasierter, cloudnativer Funktionen für eine nahtlose Migration.

Das vollständige Video finden Sie auf https://www.torryharris.com/news/integration-key-to-three-irelands-successful-api-driven-transformation

