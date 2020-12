Krainer zu Blümel: Inhaltsleere Performance, die mehr Fragen aufwirft, als sie beantwortet

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer kann dem Corona-Management der Regierung nichts abgewinnen: „Die heutige Pressekonferenz mit dem Finanzminister zum von der türkis-grünen Regierung selbst verschuldeten neuerlichen Lockdown hat leider wieder einmal mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet.“ Die UnternehmerInnen würden nicht wissen, wie es am 1.1.2021 weitergeht. „Denn der Umsatzersatz ist bis 31.12. befristet“, so Krainer. Auch sei noch immer nicht behoben, dass „Unternehmen wie Novomatic und Wettkaffees hunderttausende oder sogar Millionen Euro bekommen, während Künstler und Kabarettisten leer ausgehen“. ****



„Schlussendlich aber muss man sich auch die Frage stellen: Wer soll das am Ende des Tages bezahlen?“, weist Krainer auf die derzeitige Steuerstruktur hin, bei der etwa 80 bis 85 Prozent der Abgaben und Steuern auf Arbeit und Konsum beruhen. „Alles einfach so weiterlaufen zu lassen ist keine akzeptable Lösung.“ (Schluss) up



