FPÖ – Hofer: Alleinerziehende und Familien brauchen Unterstützung der Regierung

Durch dritten Lockdown droht noch stärkerer finanzieller Druck

Wien (OTS) - Gestern hat die Bundesregierung den dritten Lockdownin Österreich beschlossen – damit einher geht auch die Verschiebung des Schulstarts nach den Weihnachtsferien. Wie eine Umfrage ergeben hat, leiden Familien mit Kinder sowie Alleinerziehende unter einem Lockdown besonders – vor allem finanziell. Eine aktuelle Umfrage des „Momentum Instituts“ hat ergeben, dass knapp zwei Drittel der Familien durch den zweiten Lockdown stark belastet waren. Viele Familien und Alleinerziehende mussten im zweiten Lockdown Einkommensverluste hinnehmen und in dieser Krise auch auf ihre Ersparnisse zurückgreifen, um über die Runden zu kommen. „Die Lockdowns haben das Leben vieler Familien von einem Tag auf den anderen komplett auf den Kopf gestellt. Neben der Sondersituation in der Schule kam es leider in manchen Familien oder bei Alleinerziehern zu Kurzarbeit oder gar Jobverlust. Der bevorstehende dritte Lockdown wird an dieser Situation nichts ändern. Daher ist es angebracht, Familien mit Kindern und Alleinerziehern finanziell unter die Arme zu greifen“, fordert Norbert Hofer. Er schlägt vor, die Familienbeihilfe ein 13. Mal auszubezahlen – Alleinerzieher sollen den doppelten Betrag erhalten.

„Anstatt die Menschen mit einer Zwangspolitik zu Massentests zu treiben, wäre es das Gebot der Stunde, Menschen mit Kindern in ihrer finanziellen Not zu helfen. Familien sind das Rückgrat unserer Gesellschaft. Ihnen muss nun endlich geholfen werden, wobei auch jene Menschen nicht vergessen werden dürfen, die ihr Kind alleine großziehen und Job, Betreuung in Zeiten der Schulschließungen auch den Heimunterricht unter einen Hut bringen müssen“, so Hofer.

