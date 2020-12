Deutsch: Kurz und Kogler sind hoffnungslos überfordert und taumeln planlos durch die Krise

Wien (OTS/SK) - Scharfe Kritik am „desaströsen Corona-Management der türkis-grünen Regierung“ äußerte heute, Samstag, SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch: „Kurz und Kogler sind hoffnungslos überfordert und taumeln planlos durch die Krise.“ Die Regierung habe sich „seit dem Sommer um nichts gekümmert, ist hilflos in den Herbst gestolpert und hat jetzt im Winter vollkommen die Orientierung verloren“, so Deutsch, der daran erinnert, dass Türkis-Grün etwa die Schulen und Altersheime alleine gelassen und wichtige Projekte wie die Corona-Ampel aufgrund ihrer Streitigkeiten in den Sand gesetzt hat. „Und was noch schlimmer ist: Die Regierung hat aus ihren Fehlern nichts gelernt. Stattdessen ist aus der Corona-Dauershow der virologischen Vier die reine Verwaltung des eigenen Versagens geworden“, sagt Deutsch: „Der dritte Lockdown ist die dramatische Konsequenz des türkis-grünen Scheiterns, das wieder Eltern und SchülerInnen am härtesten trifft. Dafür tragen Kurz und Kogler die volle Verantwortung.“ ****

Pamela Rendi-Wagner, die schon vor einer Woche eine „Weihnachtsruhe“ gefordert hatte, „ist es zu verdanken, dass die Regierung zumindest Maßnahmen gegen eine unkontrollierte Zunahme der Neuinfektionen über Weihnachten und Neujahr gesetzt hat. Ansonsten regiert aber das blanke Chaos“, sagt Deutsch, der vor allem den „indirekten Testzwang“ als „fatalen Irrweg in die Krise anstatt aus der Krise heraus“ kritisiert: „Die Regierung untergräbt durch solche Maßnahmen immer weiter das Vertrauen der Bevölkerung“, sagt Deutsch, der angesichts der enormen legistischen und logistischen Komplexität dieses Vorhabens vor „dem nächsten türkis-grünen Bauchfleck mit Ansage“ warnt.

Schon die geringe Beteiligung an den Massentests in Folge der dilettantischen türkis-grünen Vorbereitung und Pannenserie war ein „letztes Warnsignal“, so Deutsch, der befürchtet, dass die Regierung mit ihrem „monatelangen Managment by Chaos“ die Bevölkerung nun vollkommen verliert: „Niemand kennt sich aus. Niemand weiß, welche Regeln gelten. Die Verunsicherung ist enorm. Die Menschen haben das türkis-grüne Dauerchaos einfach satt“, sagt Deutsch. „Die Regierung muss sich endlich zusammenreißen und klar, verständlich und nachvollziehbar agieren und kommunizieren.“ Nur so könne das verlorene Vertrauen der Bevölkerung zurückgewonnen werden – „was nicht zuletzt für die Impfbereitschaft der Menschen entscheidend sein wird“, so Deutsch. (Schluss) up/ls

