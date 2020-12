ÖAMTC: Feiertage sorgten für Grenzwartezeiten

Verzögerungen auf den Straßen Richtung Osten und Süden

Wien (OTS) - Schon Samstag Früh verzeichnete der ÖAMTC lange Grenzwartezeiten aufgrund der kommenden Weihnachtsfeiertage.

Zu längeren Staus kam es an den Grenzstellen Walserberg (A1), im steirischen Spielfeld (A9) und beim Karawankentunnel (A11).

Besonders am Übergang Nickelsdorf (A4) in Richtung Ungarn mussten sich Autofahrer in Geduld üben, da es hier bis zu zwei Stunden Wartezeit kam. Die Tendenz lautet steigend.

Alle aktuellen Verkehrsinformationen unter www.oeamtc.at/verkehrsservice.

