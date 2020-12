AVISO 21.12. / Mediengespräch Bürgermeister Ludwig zu Neuerungen Wiener Eistraum

Wien (OTS/RK) - Am 24. Dezember startet der auf dem Rathausplatz in seine neue Saison. Die Stadt Wien ermöglicht damit auch in herausfordernden Zeiten eine sichere Freiluft-Sportmöglichkeit für alle WienerInnen und zugleich einen stimmungsvollen Auftakt in die Weihnachtsfeiertage.

Bürgermeister Michael Ludwig besucht dazu vorab am 21. Dezember, 11.30 Uhr die letzten Aufbauarbeiten und informiert über aktuelle Neuerungen.

Alle MedienvertreterInnen sind zu diesem Termin herzlich eingeladen:

Wann: Montag, 21. Dezember 2020, 11.30 Uhr

Treffpunkt: Rathausplatz / Eingang Felderstrasse, 1010 Wien (bei „Wiener Rathauskeller“)

Aufgrund der derzeitigen Situation rund um das Corona-Virus ist bei diesem Medientermin maximal eine Journalistin bzw. ein Journalist pro Medium vor Ort zugelassen. Zum Schutz der Gesundheit ist vor Ort ein Mindestabstand von einem Meter zu anderen Personen einzuhalten und ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Aus Sicherheitsgründen ist der Zutritt zum Gelände nur mit vorheriger Akkreditierung unter krischke@stadtwienmarketing.at möglich.

Für TV- und Radio-Teams stellt der Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien auch Rohmaterial zur Verfügung. Presse-Fotos sind unter www.wien.gv.at/presse/bilder abrufbar.



