Vorbereitungen für „Weihnachtsspecial“ des Bundesheeres angelaufen

Bundesheer-Führung, Opernstars, Geistlichkeit und weitere Gäste in gemeinsamer „Hybrid“-Veranstaltung

Wien (OTS) - Aufgrund der aktuellen COVID-Krise können heuer die traditionellen Truppenbesuche der Führung des Bundesheeres bei den Auslandskontingenten sowie bei den Assistenzeinsatz-Kontingenten in Österreich vor Weihnachten nur sehr eingeschränkt durchgeführt werden. Daher findet am Dienstag, den 22. Dezember 2020, ein „Weihnachtsspecial“, also eine gemeinsame hybride Vorweihnachtsfeier, unter Mitwirkung von Soldatinnen und Soldaten aus den Einsatzräumen im In- und Ausland, statt. Die 60-minütige Liveveranstaltung mit virtuellen Schnittstellen ist den Soldatinnen, Soldaten und Zivilbediensteten gewidmet, die das Weihnachtsfest nicht in der üblichen Form zu Hause, sondern abseits ihrer Familien und Lieben im Einsatzraum feiern müssen.

Dazu sind die Vorbereitungen bereits voll angelaufen. Um den Soldaten im Auslandseinsatz ein Gefühl von Heimat zu vermitteln, wurden mit Versorgungsflügen Christbäume sowie auch allerlei traditionelle Weihnachtsspezialitäten, wie Keks, Weihnachtsstollen, Christbaumbehang uvm., in die Einsatzräume transportiert.

Die Proben mit Daniela Fally und Andreas Schager gemeinsam mit den Musikern der Gardemusik fanden bereits in den Räumlichkeiten der Gardemusik in der Wiener Maria Theresien-Kaserne statt. „Ich freue mich schon sehr, gemeinsam mit unseren Gästen am 22. Dezember die Leistungen unserer Soldaten im In- und Ausland besonders zu würdigen, und unsere Weihnachtswünsche zu ihnen in die Einsatzräume und in alle Welt zu senden. Dazu versorgen wir unsere Kontingente auch mit traditionellen weihnachtlichen Köstlichkeiten und Christbäumen aus Österreich, um zu einer ganz besonderen Weihnachtsstimmung beizutragen“, erklärte dazu Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.



Das 60-minütige „Weihnachtsspecial“ am 22. Dezember um 18.00 Uhr wird unter anderem beinhalten:

- Grußworte des Oberbefehlshabers Bundespräsident Alexander Van der Bellen,

- Ansprachen von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner sowie von Generalstabschef Robert Brieger,

- Moderation durch Schauspielerin und Intendantin Kristina Sprenger,

- Beiträge via Multiscreen live aus den größeren Auslandskontigenten sowie Assistenzeinsätzen im Inneren direkt aus dem Lagezentrum des Bundesministeriums für Landesverteidigung,

- musikalische Grüße der Opernstars Daniela Fally und Andreas Schager gemeinsam mit Musikern der Gardemusik, und

- Segensgrüße live aus Jerusalem von Rektor Markus S. Bugnyar, Rektor des Österreichischen Hospizes sowie der anwesenden Militärgeistlichkeit, Militärbischof Werner Freistetter und Militärsuperintendent Karl Trauner.

Den Livestream zur Medienveranstaltung finden Sie am Veranstaltungstag unter: https://youtube.bundesheer.at

BILDTEXT: Opernstars Daniela Fally und Andreas Schager bei Proben mit Musikern der Gardemusik für das „Weihnachtsspecial“ (Bildrechte: Bundesheer/Peter Lechner), Verladen der Christbäume für die Auslandsmissionen in die Hercules C-130 Transportmaschine (Bildrechte: Bundesheer/Philipp Ertl)

