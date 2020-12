TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 19. Dezember 2020 von Alois Vahrner "Heftiges Corona-Paket zu Weihnachten"

Innsbruck (OTS) - Nach drei Wochen vorweihnachtlicher Pause folgt am Stefanitag der dritte harte Lockdown. Der dauert länger als erwartet und endet am 17. Jänner mit einer Fast-Testpflicht. Die Regierung geht gegen die Covid-Gefahr selbst hohes Risiko.

Diese Woche ging es Schlag auf Schlag. Seit Mittwoch ist Deutschland vorerst bis 10. Jänner im harten Corona-Lockdown, Holland fährt bis zum 19. Jänner herunter. Offenbar war das auch für Österreichs Regierung das Signal, jetzt das Land zum dritten Mal massiv herunterzudrosseln, noch ehe es wieder richtig hochgefahren ist. Während das Ursprungs-land China die Pandemie zumindest nach offizieller Lesart weitgehend bezwungen hat und kräftige Exportsprünge vermeldet, zeigt die Infektions-Kurve in Europa und den USA vielerorts bedrohlich nach oben.

Österreich hatte die erste Welle im Frühjahr mit einer sehr disziplinierten Bevölkerung rascher und besser bewältigt als die meisten anderen Länder. Nach Monaten mit sehr niedrigen Infektionszahlen und nur wenigen Beschränkungen lief die Ausbreitung im Herbst fast aus dem Ruder – eine Überlastung der Intensivstationen mit der Folge, dass es mangels Behandlung noch weit mehr Todesopfer gegeben hätte, wurde gerade noch vermieden.

Der zweite Lockdown kam in der Rückschau zu spät, und er war anfangs zu halbherzig. Dann folgte eine Verschärfung, die wegen der knappen Zeit fürs Handels-Weihnachtsgeschäft zu rasch wieder gelockert werden musste. Die Beteiligung an den Massentests blieb weit unter den Erwartungen. Die Infektionszahlen gingen zurück, aber zu wenig und zuletzt kaum noch.

Die der Bevölkerung von der Regierung bei Lockdown 2 vor die Nase gehaltene Karotte „Weihnachten schön und würdig feiern“ ist jetzt am 26. Dezember wieder passé. Vier Wochen strenger Lockdown, der mit einer fast verpflichtenden Massentestung den geplanten Abschluss bildet – zumindest für jene, die ab dem 18. Jänner eine Woche Quarantäne vermeiden wollen.

Ja, es ist ein dickes und für viele schwer verdauliches Corona-Paket, das Türkis-Grün den Österreicherinnen und Österreichern da unter den Christbaum legt. Begeisterung wird die Regierung dafür nicht ernten, das ist aber auch allen bewusst. Es ist jetzt ein Notfall-Paket mitten in einem Lockdown-Slalom mit Verschärfungen, Lockerungen und nicht immer nachvollziehbaren Details, für das es trotzdem wenig Alternativen gibt, weil eine dritte Welle rasch da sein könnte. Und auch in Verantwortung etwa für den schwer getroffenen Tiroler Tourismus, der ohne massive Senkung der Infektionszahlen die komplette Wintersaison zu verlieren droht. Deutschland wird sonst seine Reisewarnung nicht aufheben. Dieser Winter wird trotz anlaufender Impfung sehr hart. Und er hat erst begonnen.

