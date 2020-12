FPÖ-Kunasek: Selbstbestimmung und Freiheit werden von ÖVP und Grünen endgültig zu Grabe getragen!

FPÖ-Landesparteiobmann übt scharfe Kritik am dritten Lockdown und den heute angekündigten sogenannten „Freitestungen“.

Graz (OTS) - Wie heute bekanntgegeben wurde, werden ÖVP und Grüne Österreich am 26. Dezember wieder herunterfahren. Harsche Kritik dazu kommt von den Steirischen Freiheitlichen. „Das planlose Agieren der Bundesregierung geht munter weiter“, so FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek. „Mit den heute bekanntgegebenen Maßnahmen wird ‚Freiwilligkeit‘ zum Zwang. Das bedeutet endgültig das Aus für Selbstbestimmung und Freiheit und ist deshalb von uns Freiheitlichen dezidiert abzulehnen. Auch für unsere Kinder in den Schulen und die betroffenen Eltern stellen diese Maßnahmen eine enorme Belastung dar. Diese Regierung schafft es nicht, Planbarkeit und Sicherheit zu vermitteln, sondern hinterlässt mit ihren Maßnahmen Chaos und Unsicherheit“, so Kunasek weiter. Das vorgesehene „Freitesten“ ist für Kunasek nur der Testballon für ein „Freiimpfen“. „Jeder Österreicher hat in dieser wichtigen Frage selbstständig und frei entscheiden zu können und braucht keinen staatlichen Zwang, ganz gleich ob direkt oder indirekt“, so Kunasek abschließend.

