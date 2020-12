SJ-Stich zum Schul-Lockdown: „Halbjahreszeugnisse aussetzen!“

Sozialistische Jugend fordert Bundesregierung auf, Druck von Kindern und Jugendlichen zu nehmen

Der knappe Abstand zwischen geplanter Schulöffnung und Notenschluss erhöht den Druck auf Schüler*innen weiter. Das Halbjahreszeugnis sollte daher heuer ausgesetzt werden. Paul Stich 1/2

Besonders Schüler*innen, die sich im Distance-Learning schwergetan haben, bekommen so mehr Zeit, um ihre Noten potentiell zu verbessern. Paul Stich 2/2

Wien (OTS) - „Durch die neuen Maßnahmen der Bundesregierung werden die Schulen erst wieder knapp vor dem Halbjahreszeugnis öffnen. Auch wenn das Halbjahreszeugnis in den meisten Fällen offiziell nur der aktuelle Notenstand ist, ist es für viele Kinder von großer Bedeutung. Der knappe Abstand zwischen geplanter Schulöffnung und Notenschluss erhöht den Druck auf Schüler*innen weiter. Das Halbjahreszeugnis sollte daher heuer ausgesetzt werden. Denn besonders während einer Pandemie ist dieser Druck eine unnötige Mehrbelastung“, sagt Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend (SJ).

Stattdessen schlägt Stich vor, das Schuljahr verstärkt als Ganzes zu betrachten: „Das Jahreszeugnis im Sommer reicht als benotende Bewertung in Zeiten einer Pandemie völlig aus. Besonders Schüler*innen, die sich im Distance-Learning schwergetan haben, bekommen so mehr Zeit, um ihre Noten potentiell zu verbessern. Für alle Kinder, die sich mit ihrem Halbjahreszeugnis für andere Schulen bewerben, kann es individuelle Empfehlungsschreiben der Schulen geben. So stellen wir sicher, dass Kinder und Jugendlichen ein Stück ihres Drucks genommen wird“, so Stich abschließend.

