Gemeindebund-Präsident Riedl: „Verlängerung des Lockdowns erfordert mehr Zusammenhalt denn je“

Verständnis für Entscheidung der Bundesregierung – Rascher Abschluss der Verhandlungen zum zweiten Gemeindepaket gefordert

Wien (OTS) - Gemeindebund-Präsident Bürermeister Alfred Riedl zeigt Verständnis für die Verlängerung des Lockdowns in Österreich. „Das Corona-Virus hat uns seit mehr als neun Monaten fest im Griff. Die aktuelle Corona-Virus-Entwicklung um uns herum erfordert nun diesen neuen drastischen Schritt der Bundesregierung. Es braucht jetzt den Zusammenhalt und die Mitarbeit aller, um das Infektionsgeschehen wieder in den Griff zu bekommen, auch wenn es uns allen mittlerweile schon sehr schwer fällt. Nun gilt es aber die Zeit der Weihnachtsferien zu nutzen.“

Die österreichischen Gemeinden haben in den letzten Wochen mit der Organisation der Massentests einen großen Beitrag im Kampf gegen das Corona-Virus geleistet. „Die gemeinsame Kraftanstrengung über alle Bundesländer hinweg mit tausenden freiwilligen Helfern hat deutlich gezeigt, dass auf die Gemeinden stets Verlass ist. Als Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind wir immer da, wenn uns die Menschen brauchen. Und als Krisenmanager sorgen wir dafür, dass die Pläne des Bundes oder der Länder auch lokal umgesetzt werden. Wir werden also auch in den nächsten Wochen – als wesentliche Säulen unserer Republik – helfen, wo es möglich ist“, betont Gemeindebund-Präsident Riedl.

Die Corona-Pandemie hat auch spürbare Auswirkungen auf die Finanzen der österreichischen Gemeinden. „Die Corona-Krise trifft die Gemeinden finanziell in einer noch nie dagewesenen Härte und fordert alle 2.095 Gemeinden. Klar ist: Wir brauchen ein zweites Gemeindepaket, um einigermaßen sicher ins Jahr 2021 starten zu können. Wir sind mittlerweile in guten und intensiven Verhandlungen mit dem Finanzminister. Ich bin mir sicher, dass es bald zu einem raschen Abschluss der Verhandlungen zum zweiten Gemeindepaket kommen wird“, so Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl.

Informationen über den Österreichischen Gemeindebund:

Der Österreichische Gemeindebund ist seit 1947 die kommunale Interessensvertretung von 2.084 der insgesamt 2.095 österreichischen Gemeinden und Städte auf Bundesebene und repräsentiert damit insgesamt rund 70 Prozent der österreichischen Bevölkerung.

