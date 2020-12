AVISO: Fototermin „Weihnachtsspecial“ mit Verteidigungsministerin Tanner, Opernstar Schager und Schauspielerin Sprenger

Wien (OTS) - Am Montag, den 21. Dezember 2020 um 10:30 Uhr, findet anlässlich der Vorbereitung zum „Weihnachtsspecial“ ein Fototermin mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Opernstar Andreas Schager sowie Schauspielerin und Intendantin der Festspiele Berndorf, Kristina Sprenger im Innenhof des Verteidigungsministeriums (1090 Wien, Roßauer Lände 1) statt.

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 sind Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich zu diesem Medientermin eingeladen. Es bestehen Foto- und Filmmöglichkeiten. Aufgrund von COVID-Schutzbestimmungen ist die Anmeldung unter presse@bundesheer.at oder unter +43 (0)664-622-1005 bis 21. Dezember, 10:00 Uhr, verpflichtend.

Am Dienstag, den 22. Dezember 2020, findet die gemeinsame hybride Vorweihnachtsfeier mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, den Opernstars Daniela Fally und Andreas Schager, General Robert Brieger und unter Mitwirkung von Soldatinnen und Soldaten aus den Einsatzräumen im In- und Ausland, statt. Die 60-minütige Liveveranstaltung mit virtuellen Schnittstellen ist den Soldatinnen und Soldaten gewidmet, die das Weihnachtsfest nicht in der üblichen Form zu Hause, sondern abseits ihrer Familien und Lieben im Einsatzraum feiern müssen. Den Livestream zur Medienveranstaltung finden Sie am Veranstaltungstag unter: https://youtube.bundesheer.at.

Wann

Dienstag, 22.12. 2020, um 18:00 Uhr

Wo

Verteidigungsministerium, Szokoll-Hof,

Roßauer Lände 1, 1090 Wien

Ablauf:

- Grußworte von Oberbefehlshaber Bundespräsident Alexander Van der Bellen

- Ansprachen von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner sowie Generalstabschef Robert Brieger u.a;

- Beiträge live aus den größeren Auslandskontigenten sowie Assistenzeinsätzen via Multiscreen;

- Musikalische Grüße der Opernstars Daniela Fally und Andreas Schager gemeinsam mit Musikern der Gardemusik;

- Segensgrüße live aus Jerusalem vom Rektor des Österreichischen Hospizes Markus S. Bugnyar sowie der anwesenden Militärgeistlichkeit;

- Moderation der Veranstaltung durch Kristina Sprenger, Schauspielerin und Intendantin der Festspiele Berndorf.

