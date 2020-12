„Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure mit Matthias Schrom

Am 20. Dezember um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Ein außergewöhnliches Jahr 2020 geht zu Ende. Am 7. Jänner wurde die neue türkis-grüne Bundesregierung angelobt, die „das Beste aus beiden Welten“ umsetzen wollte. Doch schon ab Februar hat die Corona-Pandemie so gut wie alles überschattet, und ein Ende der Krise ist noch lange nicht in Sicht. Hat die Regierung auf die richtigen Maßnahmen gesetzt und damit noch Schlimmeres verhindert? Wie glaubwürdig agiert die Politik insgesamt in der Krise, und wie wirkt sich das auf die Akzeptanz in der Bevölkerung aus? Was sagen die Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofs – von Kopftuchverbot bis Corona-Verordnungen – über die Qualität unserer Rechtsstaatlichkeit aus? Das Jahr 2020 ist auch geprägt von Aufarbeitung:

Untersuchungskommissionen zu Ischgl und zum Terroranschlag in Wien und der Ibiza-Untersuchungsausschuss – welche Lehren können daraus gezogen werden? Wie friktionsfrei läuft der türkis-grüne Koalitionsalltag? Und wie wird die Arbeit der Opposition bewertet? Matthias Schrom diskutiert am Sonntag, dem 20. Dezember 2020, um 11.05 Uhr in ORF 2 in der „Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure“ mit:

Martina Salomon

„Kurier“

Rainer Nowak

„Die Presse“

Petra Stuiber

„Der Standard“

Christian Rainer

„profil“

Gerold Riedmann

„Vorarlberger Nachrichten“

