Herk: Bei Corona-Maßnahmen darf es keine föderalen Alleingänge geben

Graz (OTS) - Die nach wie vor hohen Corona-Zahlen machen eine neuerliche Verschärfung der Corona-Maßnahmen notwendig. Ein dritter Lockdown, der die Betriebe mit voller Wucht treffen würde, mahnt WKO Steiermark Präsident Josef Herk: „Jetzt muss Schluss sein mit halben Sachen. Wir brauchen ein deutliches Absinken der Infektionszahlen. Nicht nur aus gesundheitlicher Sicht, sondern vor allem auch aus Sicht der Wirtschaft. Die Betriebe brauchen einen klaren Fahrplan wann sie wie öffnen können und das darf sich dann nicht alle paar Tage ändern.“

Massentests sind aus Sicht von Herk dabei unbedingt notwendig, allerdings müsse die Teilnahmemoral gestärkt werden. „Das Ergebnis vom Wochenende war leider sehr ernüchternd. Wir brauchen jetzt einen nationalen Kraftakt und auf keinen Fall föderale Alleingänge“, so Herk. Die Wirtschaft hat dafür in den letzten Monaten alles Notwendige getan und mit umfassenden Sicherheits- und Präventionskonzepten ihre Hausaufgaben erfüllt. Jetzt ist es endlich an der Zeit, dass die Gesundheitspolitik in Bund und Ländern auch ihre Hausaufgaben macht und mit einem proaktiven, nachvollziehbaren und klaren Handeln das Stop & Go der letzten Monate beendet. „Man kann die Wirtschaft nicht ständig wie einen Lichtschalter ein- und ausschalten“, kritisiert Herk.

Die Wirtschaft fordert weiters, das Ermöglichen von Freiluftsport wie Eislaufen oder Skifahren für die Bevölkerung. Dafür haben die Seilbahnen entsprechende Präventionskonzepte erarbeitet, die auch mit den politischen Entscheidern akkordiert und abgesegnet wurden. Die Menschen und die Betriebe jetzt wieder vor neue Tatsachen zu stellen, sei inakzeptabel. Erholung an der frischen Luft und Outdoor-Aktivitäten müssen für die Bevölkerung ermöglicht werden.

