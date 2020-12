NEOS zu Winterprognose: Vor Lockdown-Ankündigung rechnen uns Expert_innen bereits die Kosten des Corona-Handlings vor

Sepp Schellhorn: "IHS und Wifo bestätigen Versagen der Bundesregierung im Handling der Krise."

Wien (OTS) - „Wifo und IHS rechnen uns vor, wie stark dieser weitere Lockdown uns trifft, vor allem wieder den Tourismus. So wichtig die Verlängerung der Maßnahmen ist, um eine Explosion der Ansteckungen zu vermeiden und die Wirtschaft letztlich zu schützen, so sehr zeigt sie aber die komplette Planlosigkeit der Bundesregierung auf“, reagiert NEOS Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn auf die heutige Winterprognose von Wifo und IHS. Sie geht davon aus, dass das Wirtschaftswachstum durch den dritten Lockdown nur 2,5 Prozent betragen wird, anstatt 4,5. „Jetzt muss alles getan werden, damit die Folgen abgemildert werden. Die Expertinnen und Experten bestätigen die Versäumnisse der Bundesregierung im Herbst und unterstreichen, was NEOS und viele andere schon lang fordern: nur durch ordentliche, verlässliche Planung von Testungen, Impfungen und Wirtschaftshilfen kann diese Gesundheit- und Wirtschaftskrise effizient bekämpft werden.“

Ebenso unterstützt Schellhorn die Forderungen nach tiefgreifenden, strukturellen Reformen, um die Folgekosten der Pandemie zu bewältigen: „Wir freuen uns, dass auch Wifo und IHS die Wichtigkeit von Reformen unterstreichen. Wir müssen jetzt rasch die Weichen stellen, um mit Turbo aus der Krise zu kommen. Es liegen genügend Konzepte von Expertinnen, Experten und auch von uns vor, um dringende Reformen nun anzupacken. Auf einen Schulterschluss mit uns NEOS bei der Erneuerung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Österreich kann sich die Bundesregierung verlassen.“

