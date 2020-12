VP-Generalsekretär Melchior: „SPÖ und NEOS müssen alle Details über ihre Zusammenarbeit mit Tal Silberstein offenlegen“

Dirty Campaigning-Spezialist in Rumänien zu Haft verurteilt – sein engster Mitarbeiter werkt für SPÖ-Landeshauptmann Doskozil

Wien (OTS) - „Tal Silberstein, der im Nationalratswahlkampf 2017 das Dirty Campaigning der SPÖ geleitet hat und zwei Jahre zuvor für die NEOS aktiv war, wurde heute in Rumänien rechtskräftig zu fünf Jahren Haft verurteilt. Währenddessen sind Silbersteins zwielichtige Aktivitäten in Österreich, sein Engagement für SPÖ und NEOS, immer noch nicht vollumfänglich aufgearbeitet. Es ist jedenfalls zu vermuten, dass sich diesbezüglich noch vieles im Unklaren befindet, da es im besten Interesse von SPÖ und NEOS sein dürfte, alle Aktivitäten Silbersteins für die eigene Partei zu vertuschen, anstatt aufzuklären. Zum Beispiel hat sich die SPÖ immer noch nicht getraut, den Original-Vertrag mit dem Dirty Campaigning-Spezialisten publik zu machen. Nachdem nun amtlich ist, wie Silberstein agiert und wozu er in der Lage ist, müssen SPÖ und NEOS rasch alle Details über ihre enge Zusammenarbeit mit Tal Silberstein offenlegen“, so der Generalsekretär der neuen Volkspartei, Axel Melchior.

Die Silberstein-Methoden würden nun im Burgenland ihre Fortsetzung finden, so Melchior: „Der Mittelsmann von Tal Silberstein während seiner, von der SPÖ in Auftrag gegebenen, Schmutzkübel-Kampagnen war Paul Pöchhacker, der mittlerweile für Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil werkt und dessen Handschrift des Dirty Campaigning dort jeden Tag sichtbarer wird. Durch die Verurteilung von Tal Silberstein ist nun auch ersichtlich, mit welcher Art Menschen sich SPÖ und NEOS umgeben, um politischen Mitbewerbern zu schaden und sich selbst einen Vorteil zu verschaffen.“



