Virologe Krammer: Neue Impfstoffe sind „unverzichtbares Mittel“ gegen Corona

Meistbesuchte Fortbildungsveranstaltung in der Geschichte der Apothekerkammer

Wien (OTS) - „Die neuen Covid-19-Impfstoffe sind aus derzeitiger Sicht ein unverzichtbares Mittel gegen die Covid-19-Pandemie“. Das erklärte Prof. Florian Krammer, Virologe an der der Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York, am Mittwoch im Rahmen einer großen Fortbildungsveranstaltung der Apothekerkammer.

Der aus Österreich stammende Wissenschaftler appellierte an die Menschen, sich impfen zu lassen. Die unmittelbar vor der Zulassung stehenden Impfstoffe seien höchst wirksam und ebenso sicher. „Das Impfen stellt eine große Chance dar“, betonte Krammer vor 1.650 registrierten Apothekerinnen und Apothekern.

Bei der Fortbildungsveranstaltung der Apothekerkammer handelt es sich um die bisher bestbesuchte ihrer Art, sie wurde als Live-Webinar abgehalten. Die Berufsgruppe der Apothekerinnen und Apotheker bereitet sich intensiv auf ihre Aufgaben im Rahmen der bevorstehenden Impfkampagne vor. Krammer begrüßt das: „Die Apotheker haben eine sehr wichtige Beratungsfunktion und es ist sehr wichtig, dass sie so viel Information wie möglich erhalten und sich zu dem Thema fortbilden. Ich finde es toll, dass es so viel Interesse von Seiten der österreichischen Apotheker gibt.“

Impfberatung als Kernkompetenz

„Die Impfberatung zählt seit jeher zu den Kernkompetenzen der Apothekerinnen und Apotheker“, ergänzt Mag. pharm. Stefan Deibl, MSc PhD, Leiter der Fort- und Weiterbildungsabteilung der Österreichischen Apothekerkammer. Wir freuen uns, hier einen so entscheidenden Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemie leisten zu können.“

Prof. Krammer gilt derzeit als einer der weltweit gefragtesten Experten, wenn es um die Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 geht. Der Virologe aus der Steiermark absolvierte seine universitäre Ausbildung im Bereich der Biotechnologie und angewandten Virologie in Wien und ging danach als Forscher nach New York, wo er heute lebt. Er hält die Professur für Vaccinology am Department für Mikrobiologie an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai. Wie bedeutend sein Beitrag im Kampf gegen COVID-19 ist, zeigt seine Publikationsliste, in der sich alleine zum Thema SARS-CoV-2 an die 30 Veröffentlichungen finden, darunter auch eine in der Fachzeitschrift „Nature“.





