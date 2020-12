Ludwig/Hacker: Wiener Grippe-Impfung großer Erfolg - Großteil des Impfstoffes bereits verimpft

Ab Jänner Reduktion auf zwei Impfstraßen – noch genügend Kinderimpfstoff vorhanden – Impfbeteiligung auf 22 Prozent gestiegen

Wien (OTS) - Bürgermeister Michael Ludwig und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker ziehen eine positive Zwischenbilanz zur Grippe-Impfaktion in Wien. Bislang wurden 420.000 von insgesamt rund 460.000 Grippe-Impfstoffen zur Impfung abgegeben. In den öffentlichen Impfzentren wurden mehr als 115.000 Impfungen durchgeführt, jeweils weitere 150.000 Dosen wurden im niedergelassenen Bereich oder in Organisationen wie Krankenanstalten oder Pflegeheimen verimpft. Die Altersgruppe der über 60-Jährigen war mit rund 40 Prozent und die Altersgruppe der 30- bis 60-Jährigen mit rund 45 Prozent in den Impfzentren vertreten.

„Ich bin mehr als erfreut, dass die Wienerinnen und Wiener das Angebot der Gratis-Grippeimpfung derart gut angenommen haben, dass wir zur Halbzeit der Grippe-Impfaktion fast unseren ganzen Impfstoff bereits an die Menschen gebracht haben. Damit ist unser Ziel, die Impfbeteiligung von acht auf über 20 Prozent zu bringen, bereits jetzt erreicht. Derzeit liegt die Beteiligung bei 22 Prozent“, sagt Bürgermeister Ludwig. „Diese Erfahrungen machen mich zuversichtlich, dass auch die Bereitschaft der Menschen, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, deutlich zunehmen wird.“

„Die Grippe-Impfung ist noch bis Weihnachten in allen Impfzentren der Stadt Wien, der ÖGK und des Sanatoriums Hera möglich. Danach werden wir sie in den Impfzentren Town Town und Donauzentrum bis zum 23. Jänner fortführen“, berichtet Gesundheitsstadtrat Hacker. Die anderen Standorte werden zwischenzeitlich für die bevorstehende COVID-19-Impfung adaptiert. Im niedergelassenen Bereich läuft die Aktion bei teilnehmenden Ärztinnen und Ärzten durchgehend bis Ende März kommenden Jahres bzw. so lange Impfstoff vorrätig ist.

Grippe-Impfstoff für Kinder noch vorhanden

In den 14 Impfzentren mit insgesamt 34 Impfstraßen waren seit Beginn der Gratis-Grippeimpfaktion am 1. Oktober täglich rund 120 MitarbeiterInnen im Einsatz. Mobile Teams sorgten dafür, dass die Gratis-Impfungen auch in Pensionisten- und Pflegewohnhäusern oder Einrichtungen für behinderte Menschen möglich waren. Rund 1.500 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte und über 200 Organisationen haben sich an der Aktion beteiligt.

Von den rund 460.000 Impfdosen waren rund 80.000 Dosen für das Kinderimpfkonzept vorgesehen. Für das Gratis-Impfangebot für Kinder steht noch ausreichend Impfstoff zur Verfügung, der als Nasenspray verabreicht wird. Eltern können diese Impfung bei der Kinderärztin bzw. dem Kinderarzt, die an der Aktion teilnehmen, noch während des gesamten Aktionszeitraums erhalten. Für Kinder ab dem 6. Lebensjahr können noch bis 23. Jänner Termine in den zwei Impfzentren der Stadt Wien gebucht werden.

Noch ist die Grippe-Welle nicht in Österreich eingetroffen

Der Höhepunkt der Grippesaison lag in den letzten Jahren meist im Jänner/Februar und dauerte mehrere Wochen an. Wann genau die Grippewelle auftreten wird, kann nicht vorhergesagt werden, da deren Auftreten von einer Vielzahl von Parametern abhängt. Im heurigen Jahr kommt auch die Covid bedingte Änderung des Hygieneverhalten wie etwa das Tragen eines Mund-Nasenschutzes oder die Lock down Zeiten als Schutzfaktor hinzu. Ein weiterer Parameter zur Eindämmung ist eine hohe Durchimpfungsrate zu erreichen. Daher ist die Grippeimpfen auch jetzt noch sehr sinnvoll.

Informationen zu Impfmöglichkeiten finden sich auf der Impfseite www.impfservice.wien

In 7 Impfzentren der Stadt Wien (bis Weihnachten)

In 2 Impfzentren der Stadt Wien (ab Weihnachten)

In 4 Ambulatorien der österreichischen Gesundheitskassa (bis Weihnachten)

Im Sanatorium Hera (bis Weihnachten)

Bei Kinderärzten und Allgemeinmediziner*innen , die sich an der Gratis-Grippe-Impfaktion der Stadt Wien beteiligen (bis Ende März 2021 bzw. so lange Impfstoff vorrätig ist)

In medizinischen oder sozialen Einrichtungen, die an der Gratis- Impfaktion für das eigene medizinische Personal und Klienten mitmachen. (Spitäler, Pflegeheime, Seniorenheime, Betreutes Wohnen, usw.)

Wie kann man sich anmelden?

Rund um die Uhr auf www.impfservice.wien

Telefonisch unter 1450

Direkt in der Ordination, bei jenen ÄrztInnen, die sich an der Gratis-Grippe-Impfaktion der Stadt Wien beteiligen

Vor Ort in den medizinischen oder sozialen Einrichtungen, die an der Gratis-Impfaktion für das eigene medizinische Personal und Klienten mitmachen

