Matznetter zu BIP-Prognose: Österreich im Vergleich zu Deutschland deutlich schlechter

Negativrekord bei Wirtschaftseinbruch und Arbeitslosenzahlen – Wirtschaftshilfen wenig durchdacht

Wien (OTS/SK) - „Die Zahlen zeigen leider deutlich, wie schlecht es um Österreichs Wirtschaft und Arbeitsmarkt bestellt ist. Längst ist aus der Corona-Gesundheitskrise eine ökonomische und soziale Krise geworden. Im Vergleich zum Nachbarn Deutschland ist der Wirtschaftseinbruch fast doppelt so groß. Und auch die Zahl der Arbeitslosen steigt doppelt so stark und hat in Österreich ein trauriges Rekordniveau erreicht. Fazit: Der wirtschaftspolitische Kurs der Regierung ist ein Crash-Kurs“, so Christoph Matznetter, der SPÖ-Wirtschaftssprecher in einer ersten Reaktion auf die von WIFO und IHS heute präsentierten Prognosezahlen zur wirtschaftlichen Situation. ****

Die SPÖ, so Matznetter weiter, habe schon mehrmals darauf hingewiesen, dass vor allem die Wirtschaftshilfen der türkis-grünen Regierung wenig durchdacht und in vielen Fällen alles andere als treffsicher sind. „Begonnen wurde mit einer verzögerten, schleppenden und bürokratischen Auszahlung der Unterstützungsgelder. Mittlerweile gibt es in manchen Bereichen Überförderungen und einige lukrieren viel zu viel. Andere hingegen bekommen nach wie vor zu wenig bis gar keine Unterstützung für ihre Betriebe und Unternehmen“, kritisiert Matznetter.

Was fehle, sei ein stringenter, ökonomisch durchdachter und sozial gerechter Kurs in der Wirtschaftspolitik, so der SPÖ-Wirtschaftssprecher. „Österreich darf nicht in die absolute Wirtschaftskatastrophe schlittern. Angesichts der Negativleistung der Regierung in Sachen Wirtschaftspolitik, ist das jedoch leider das Damoklesschwert, das derzeit über uns schwebt“, befürchtet Matznetter. (Schluss) sr/ls

