Der große "PULS 24 Jahresrückblick" am Montag ab 20:15 Uhr auf PULS 24

"Milborn Spezial" und "Pro und Contra Spezial" mit u.a. Gesundheitsminister Anschober, Infektiologe Wenisch und den Klubobleuten bzw. Parteichefs aller Parlamentsparteien.

Wien (OTS) - Das turbulenteste Polit-Jahr seit langem geht zu Ende. Gestartet mit einer neuen türkis-grünen Regierung, geprägt von einer globalen Pandemie und einem Terroranschlag im Herzen von Wien, klingt es im Teil-Lockdown aus. Und hinterlässt viele Fragen: Was lernen wir aus 2020 für das kommende Jahr? Was wurde richtig gemacht, wo sind Fehler passiert? Wie haben sich Regierung und Opposition geschlagen? PULS 24 Infodirektorin Corinna Milborn und PULS 24 News Anchor Thomas Mohr führen durch einen Abend mit den prägendsten VerantwortungsträgerInnen, KritikerInnen und ExpertInnen.



Um 20:15 Uhr begrüßt Corinna Milborn bei einem "Milborn Spezial – Der Jahresrückblick" Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Die Grünen), den führenden Corona-Experten des Landes Christoph Wenisch (Leiter der Infektionsabteilung an der Klinik Favoriten) und die Klubobleute von ÖVP und Grünen, August Wöginger und Sigrid Maurer. Außerdem kommen die Oppositions-Parteichefs Pamela Rendi-Wagner (SPÖ), Norbert Hofer (FPÖ) und Beate Meinl-Reisinger (NEOS) ausführlich zu Wort.



Um 21:45 Uhr übernimmt Thomas Mohr im "Pro und Contra"-Studio für eine Analyse hochkarätiger Polit-Beobachter zur Performance der Parteien. Zu Gast bei der Pro und Contra Jahresanalyse: Presse-Chefredakteur Rainer Nowak, Profil-Innenpolitik-Chefin Eva Linsinger, Politikberater Thomas Hofer und PULS 24 Chefreporterin Manuela Raidl.



Ab 23:00 Uhr folgen dann die ungekürzten Interviews von Corinna Milborn mit SPÖ-Chefin Rendi-Wagner, FPÖ-Chef Hofer und NEOS-Chefin Meinl-Reisinger.



Montag, 21. Dezember auf PULS 24:

20:15 Uhr: Milborn Spezial – Der Jahresrückblick

21:45 Uhr: Pro und Contra Spezial – Die Jahresanalyse

23:00 Uhr: Milborn Spezial – Pamela Rendi-Wagner im Talk

23:25 Uhr: Milborn Spezial – Norbert Hofer im Talk

23:50 Uhr: Milborn Spezial – Beate Meinl-Reisinger im Talk

Moderation: Corinna Milborn und Thomas Mohr

