FPÖ – Hofer: Sehr starker Zuspruch für „Nein zum Impfzwang“-Kampagne

25.000 Menschen haben in den ersten 24 Stunden bereits ein Zeichen für die freie Impf-Entscheidung gesetzt

Wien (OTS) - Gestern hat FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer die FPÖ-Online-Petition „Nein zum Impfzwang“ präsentiert. Sie soll garantieren, dass es die freie Entscheidung der Menschen ist, ob sie sich gegen das Coronavirus impfen lassen oder nicht. „Das Thema betrifft jeden Menschen in unserem Land – das sieht man auch an den Reaktionen auf unsere Online-Petition. Schon in den ersten 24 Stunden haben 25.000 Bürgerinnen und Bürgern durch die Untersützung unserer Petition ein Zeichen gegen den Impfzwang gesetzt“, freut sich Norbert Hofer, der einmal mehr betont, dass es von der FPÖ keinerlei Empfehlung für oder gegen die Impfung geben werde. Allerdings sehe sie die Freiheitliche Partei als Schutzherr für Grund- und Freiheitsrechte in diesem Land und kämpfe daher gegen alle Tendenzen von Regierungsseite, hier einen Impfzwang einzuführen – egal ob direkt oder indirekt.

Die in Eilverfahren zugelassenen Impfstoffe sind bereits in den USA und Großbritannien verabreicht worden. In beiden Ländern kam es bei Menschen, denen die Impfung verabreicht wurde, zu schweren Nebenwirkungen. Auch sei es keinesfalls gesichert, dass Menschen, die gegen Corona geimpft werden, das Virus nicht noch weiter verbreiten können. Hofer: „Wir befinden uns in der Experimentierphase – und die Menschen rund um den Globus sind die Versuchskaninchen, die noch dazu von den Regierungen aufgefordert werden, hier mitzumachen. Die Schadenersatzfragen bei Impfschäden sind in Österreich noch lange nicht geklärt, aber die Menschen sollen sich bereits für die Impfungen anstellen.“

Umso wichtiger sei es, für eine freie Entscheidung einzutreten. Eine Unterschrift unter die Petition „Neun zum Impfzwang“ auf www.impfzwang.at sei eine wirksame Möglichkeit, um für diese Entscheidungsfreiheit einzutreten.

