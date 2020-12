Doppelter Einsatz zum „Letzter Wille“-Finale

Zwei neue topbesetzte Folgen der ORF-1-Serie am 21. Dezember

Wien (OTS) - Auf doppelter Mission unterwegs sind Johannes Zeiler und Brigitta Kanyaro im „Letzter Wille“-Finale am Serienmontag, dem 21. Dezember 2020, in ORF 1: Zwar liegt im Fall „Statuen“ (20.15 Uhr) ein Testament vor, doch ist dieses in Kurrentschrift verfasst und nicht zu entziffern. Vertauschte Babys geben dem Duo um 21.05 Uhr (Folge „Bande“) so manches Rätsel auf und konfrontieren Erbenermittler Paul Schwartz auch mit seiner eigenen Vergangenheit. Mit u. a. Susi Stach, Martin Leutgeb, Karola Niederhuber, Edita Malovčić und Kristina Bangert sowie Eva Maria Marold, der neuen „Vorstadt“-Bewohnerin Alma Hasun (ab 11. Jänner), Wolf Bachofner, Katharina Stemberger, Josephine Bloéb und Fanny Stavjanik sind die Episodenrollen hochkarätig besetzt.

„Statuen“ (Montag, 21. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Johannes Zeiler, Brigitta Kanyaro, Ruth Brauer-Kvam und Julian Loidl sowie Susi Stach, Martin Leutgeb, Karola Niederhuber, Edita Malovčić und Kristina Bangert in Episodenrollen; Regie: Gerald Liegel

Bis zu seinem letzten Atemzug hat Hubert Künig in seinem Hotel gearbeitet, ihm zur Seite war mehr als 30 Jahre die Haushälterin Maria Baumgartner (Susi Stach). Während der Jugoslawienkriege 1991 hat Hubert Künig Flüchtlinge beherbergt – so auch die Slowenin Mara (Edita Malovčić), die länger geblieben ist und im Hotel mitgeholfen hat. Paul (Johannes Zeiler) ist verwundert, dass ein so fürsorglicher Mensch nicht vorgesorgt hat, und tatsächlich: Er findet ein Testament. Es ist in Kurrentschrift verfasst, und nur der Vorname ist zu entziffern. Doch als Paul und Julia (Brigitta Kanyaro) glauben, eine Erbin gefunden zu haben, macht ein kleiner Haken den großen Unterschied.

„Bande“ (Montag, 21. Dezember, 21.05 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Johannes Zeiler, Brigitta Kanyaro, Ruth Brauer-Kvam, Julian Loidl und Wolfgang Hübsch sowie Eva Maria Marold, Alma Hasun, Wolf Bachofner, Katharina Stemberger, Josephine Bloéb und Fanny Stavjanik in Episodenrollen; Regie: Gerald Liegel

Bei der Suche nach Hinterbliebenen von Elisabeth Roth überschlagen sich die Ereignisse vom 26. Mai 1991: Ihre Tochter wurde an dem Tag geboren, im Krankenhaus sind Babys vertauscht worden, und in Thailand ist eine Lauda-Air-Maschine abgestürzt. Paul (Johannes Zeiler) hat Julia (Brigitta Kanyaro) gekündigt und ist nun auf sich gestellt, als er just mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert wird. Gibt es eine Verbindung zwischen dem Absturz und der Verwechslung im Krankenhaus, und war Frau Roths Vermutung, dass ihr Kind bei der Geburt vertauscht wurde, richtig? Wenn, dann gibt es auch eine Erbin.

„Letzter Wille“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von MR-Film.

