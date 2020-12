Jahresrückblick 2020: Große TV-Sondersendung des ORF Vorarlberg

Montag, 21. Dezember 2020, 21.05 Uhr, ORF 2 Vorarlberg

Wien (OTS) - Langsam neigt sich das Jahr 2020 dem Ende zu, nur noch wenige Tage sind es bis zum Jahreswechsel. Es ist Zeit, noch einmal auf die turbulenten und spannenden Momente der vergangenen zwölf Monate zurückzublicken. Am Montag, dem 21. Dezember 2020, präsentiert der ORF Vorarlberg um 21.05 Uhr die Top-Ereignisse des vergangenen Jahres aus Vorarlberg in einer großen TV-Sondersendung in ORF 2 Vorarlberg. Moderator Thomas Haschberger begrüßt in der 45-minütigen Sendung prominente Gesprächspartner im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn. Gemeinsam lassen sie die Ereignisse des Jahres aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Chronik, Gesellschaft, Sport und Kultur Revue passieren.

2020 – Ein außergewöhnliches Jahr

Bestimmendes Thema des Jahres 2020 war Corona. Der Jahresrückblick beleuchtet, wie die Pandemie in allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens ihre Spuren hinterlassen hat. Dazu ist Public-Health-Experte Armin Fidler zu Gast im Studio. Besonders stark von Corona betroffen sind die Kultur- bzw. die Sportwelt. Veranstaltungen mussten abgesagt werden und bis jetzt ist noch immer unklar, ab wann diese wieder stattfinden können. Dieter Heidegger, Organisator des 3-Länder-Marathons, spricht über dessen Absage und die Auswirkungen des Coronavirus auf die Veranstaltungswelt. Auf politischer Ebene schaffte es Michael Ritsch bei den Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen im vierten Anlauf, Markus Linhart als Bürgermeister von Bregenz abzulösen, auch wenn er wie in Lochau, Hard, Feldkirch, Bludenz und Lech durch die Stichwahl musste. Dazu spricht die bekannte Politik- und Rechtswissenschafterin Kathrin Stainer-Hämmerle. Daneben gab es aufsehenerregende Ereignisse, wie die Explosion einer Schule in Dornbirn und hoffnungsfrohe Lichtblicke wie Aktionen der Nächstenliebe, Geburten und Hochzeiten.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Jedes Jahr hat Höhen und Tiefen, wobei 2020 aufgrund der Corona-Pandemie ein besonders herausforderndes Jahr war. Das Jahresrückblick-Team des ORF Vorarlberg hat eindrücklich die Auswirkungen von Covid-19 auf all unsere Lebenslagen in den verschiedenen gesellschaftspolitischen, wirtschaftlichen, sportlichen und kulturellen Bereichen aufgearbeitet und kompakt zusammengefasst.“

Gerd Endrich, Zentraler Chefredakteur ORF Vorarlberg: „Die Corona-Pandemie hat auch das Leben in Vorarlberg in praktisch allen Bereichen bestimmt. Der Jahresrückblick bietet den Zuseherinnen und Zusehern einen kompakten und informativen Überblick über die bewegenden Momente, die bedeutendsten Ereignisse sowie das wichtigste Geschehen in Vorarlberg im zu Ende gehenden Jahr 2020.“

Daniel Rein, Koordinator Fernsehen ORF Vorarlberg: „Der Blick zurück zeigt, dass wir ein ganz außergewöhnliches Jahr hinter uns haben. Er zeigt aber auch, dass es trotz aller erschreckenden Pandemie-Schlagzeilen Momente der Freude und der Hoffnung gegeben hat.“

Rückfragen & Kontakt:

Simon Bitriol, MA LL.B.(WU)

Landesdirektion ORF Vorarlberg

T: +43 5572 301-22559

simon.bitriol @ orf.at