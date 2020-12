CLEEN Energy AG und Welser Profile realisieren Niederösterreichs größte Aufdach-Photovoltaikanlage

Haag/ Yppsitz (OTS) - Der weltweit tätige Spezialprofilproduzent Welser Profile mit Hauptsitz in Niederösterreich setzt mit der CLEEN Energy AG voll auf Nachhaltigkeit und klimaneutrale Stromerzeugung. Geplant ist eine 3 MWp Photovoltaikanlage auf rund 24.000m2, die in 2021 auf den Produktions- und Lagerhallendächern des Stahlprofilpioniers von der CLEEN Energy AG errichtet wird.



Damit entsteht in Gresten Niederösterreichs größte Aufdach-Photovoltaikanlage. Insgesamt führt das Umrüstungsprojekt durch den nachhaltig produzierten Strom sowie die erzielten Stromeinsparungen zu einer jährlichen CO2-Reduktion von rund 1.221 Tonnen. Dies entspricht der CO2 Bindung eines ca. 16,5 Hektar großen Buchenwaldes. Insgesamt soll die Anlage pro Jahr rund 3,3 GWh Strom liefern, was dem Verbrauch von rund 940 österreichischen Haushalten entspricht.



„Über 80% des erzeugten Stromes werden selbst verbraucht, der Rest (z.B. an produktionsfreien Tagen) der öffentlichen Stromversorgung zur Verfügung gestellt. Unterm Strich werden wir dank des Projekts in der Lage sein, rund 15% unseres Gesamtstrombedarfs durch Photovoltaik abzudecken.“, freut sich Andreas Welser, Geschäftsführer der Welser Profile Austria GmbH. „Nachhaltigkeit ist Teil unserer Unternehmensstrategie. Das unterstreichen wir mit diesem Großprojekt. Darüber hinaus ist auch die wirtschaftliche Rentabilität hoch und wir gewinnen Unabhängigkeit“, ergänzt Welser.



„Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit Welser Profile hier österreichweit neue Standards setzen können. Das Projekt ist das beste Beispiel, dass sich die Energiewende für Unternehmen auch wirtschaftlich lohnt. Wir merken den Trend zu nachhaltiger Umrüstung trotz der Corona-Krise massiv: Für 2020 gehen wir von einem Umsatzplus von 60 % aus. Für 2021 rechnen wir aufgrund des bereits jetzt hohen Auftragsbestands mit Aufträgen im Wert von mehr als 10 Mio. Euro“, so Lukas Scherzenlehner, CEO der CLEEN Energy AG.



Über CLEEN Energy

Die CLEEN Energy AG mit Sitz in Haag (Niederösterreich) ist der führende Full-Service-Anbieter für nachhaltige und saubere Energieeffizienzlösungen in Österreich. Mit dem breiten Leistungsportofolio in den Bereichen Photovoltaik, LED, Wärmepumpen, Stromspeicher und Elektromobilität haben Kunden den Vorteil, individuelle Energiekonzepte aus einer Hand erstellen und umsetzen zu lassen. Die Kompetenz der CLEEN Energy AG deckt den gesamten Prozess ab: von der Konzepterstellung, über die Planung, die Finanzierung und die Förderanträge bis hin zur Montage und Wartung. Mit den innovativen Finanzierungsmodellen, die kundenseitig investitionsfreie Umrüstungen ermöglichen, ist die CLEEN Energy ein wesentlicher Facilitator für die Energiewende in Österreich.

Über die Welser Profile

Pionier seit 11 Generationen, modernste Technik, über 2.500 begeisterte Menschen, mehr als 23.000 Profilquerschnitte bisher und die Bereitschaft, mit den Kunden die Grenzen des Machbaren zu erweitern – das ist Welser Profile. Das Familienunternehmen ist weltweit tätiger Spezialist für die Entwicklung und Produktion von rollgeformten Sonderprofilen und Baugruppen aus Stahl und Nichteisenmetallen und DER Partner, wenn es darauf ankommt, komplexe individuelle Anforderungen in wirtschaftliche Lösungen umzusetzen.

