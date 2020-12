Regionale Geschenkpakete statt Weihnachtsfeier

LH-Stv. Pernkopf: Geschenkideen-Wettbewerb schafft Bewusstsein für wertvolle Lebensmittel

St.Pölten (OTS) - „So schmeckt Niederösterreich“-Partnerbetriebe haben Geschenkideen für jeden Anlass entwickelt. Um die große Vielfalt sichtbar zu machen, rief die Kulinarik-Initiative zum Wettbewerb „Regional schenken“ auf. Zahlreiche „So schmeckt Niederösterreich“-Partnerbetriebe haben ihre kulinarischen Geschenkideen eingeschickt und von einer Fachjury bewerten lassen. Das Marketingteam der HYPO NOE war als Begleiter dabei und hatte so die Gelegenheit, 130 Boxen, Körbe und Kisten gefüllt mit hochqualitativen Produkten zu besichtigen.

„Wer regional einkauft, unterstützt Familienbetriebe sowie kleine und mittelgroße Unternehmen in der Region, erhält die kulinarische Identität unseres Landes und leistet einen Beitrag zum Umweltschutz. Mit dem Geschenkideen-Wettbewerb wird die große Vielfalt regionaler Produkte sichtbar und Bewusstsein für wertvolle Lebensmittel geschaffen, gekennzeichnet durch Qualität, Geschmack und Einzigartigkeit“, lobt LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Die Aktion „Geschenkideen für Weihnachten“ wurde als Überraschung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der HYPO NOE geplant. Da die momentane Situation keine Weihnachtsfeier zulässt, hat man beschlossen, Geschenkboxen von regionalen Betrieben mit sehr hochwertigen Produkten direkt an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu senden. Bei einer Umfrage konnte aus acht verschiedenen Geschenken gewählt und eine Wunschadresse angegeben werden. „Aufgrund der Pandemie werden die Weihnachtsfeiertage in diesem Jahr ganz speziell und eine gemeinsame Unternehmensweihnachtsfeier ist nicht möglich. Dennoch war es uns ein großes Anliegen, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Dank für ihre großartige Arbeit zu sagen, gerade in diesen schwierigen Zeiten“, erklärt Wolfgang Viehauser, Sprecher des Vorstandes der HYPO NOE. Statt gemeinsam zu feiern, freuen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die kulinarischen Geschenkpakete von regionalen Anbietern ihrer Wahl, die nun bei ihnen zu Hause ankommen.

„Regionale Spezialitäten sind ideale Geschenke, denn für jeden Geschmack – ob für treue Kunden, Kolleginnen, Eltern, Freundinnen – ist etwas dabei. Niederösterreichs genussvollste Geschenkideen gibt es in unserem Katalog zum Download unter www.soschmecktnoe.at/regional-schenken. Geschenke haben auch nach Weihnachten Saison, die Betriebe stellen auch gerne individuelle Sets zusammen“, so Michaela Hauß, Leiterin der Kulinarik-Initiative „So schmeckt NÖ“.

Die Bestellung erfolgt online, per E-Mail oder Telefon. Auch über den „So schmeckt Niederösterreich“-Onlineshop www.soschmecktnoe.at/shop sind heimische Spezialitäten in bester Qualität erhältlich. Eine große Auswahl an regionalen Lebensmitteln findet man direkt in den Online-Shops der Betriebe, den Produktlisten auf der Webseite und über Plattformen wie www.markta.at und www.myproduct.at. Diese zwei Online-Webshops haben sich auf regionale Lebensmittel spezialisiert und wickeln Bestellungen rasch und unkompliziert ab. So gibt es die Möglichkeit, bequem online zu bestellen und direkt nach Hause oder zu den Liebsten liefern zu lassen.

