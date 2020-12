ORF III am Wochenende: ORF-III-„Licht ins Dunkel“-Gala mit Live-Auktion und Top-Acts aus Musik und Kabarett

Außerdem: „Fernsehlegenden“-Abend mit Neuproduktion zu Vico Torriani und „Swinging Bells mit Robbie Williams“; Adventgottesdienst live

Wien (OTS) - Am vierten Adventsonntag, dem 20. Dezember 2020, präsentiert ORF III Kultur und Information um 20.15 Uhr zum zweiten Mal die ORF-III-„Licht ins Dunkel“-Gala live aus dem ORF RadioKulturhaus. Im Mittelpunkt der Live-Veranstaltung steht die Versteigerung von insgesamt 19 VIP-Packages und Kunstobjekten, eingebettet in ein künstlerisches Rahmenprogramm mit glanzvollen Acts aus der Musik- und Kabarettszene. Bereits am Samstag, dem 19. Dezember, widmet ORF III den Abend den größten Fernsehlegenden, beginnend mit einer ORF-III-Neuproduktion zu Vico Torriani. Die beliebtesten Weihnachtshits geben im Spätabend Robbie Williams und anschließend Viktor Gernot zum Besten. Tagsüber feiert ORF III das vierte Adventwochenende mit weihnachtlichen Dokus, Spielfilmen und der Live-Übertragung des katholischen Adventgottesdienstes aus dem Salzburger Dom.

Samstag, 19. Dezember

Am Samstagmorgen blickt Heinz Sichrovsky in einer „Best of erLesen“-Sendung (8.50 Uhr) auf das ereignisreiche Jahr 2020 zurück. Ab 9.40 Uhr gibt es filmisches Vergnügen für die ganze Familie, beginnend mit der „Lassie“-Verfilmung von 1994 über den wohl berühmtesten Collie der Welt. Danach folgt „Weihnachtsengel küsst man nicht“ (11.10 Uhr) u. a. mit Silke Bodenbender, Simon Schwarz und Michael Ostrowski. „Unser Österreich“ befasst sich anschließend dokumentarisch mit der Weihnachtszeit, wenn „Stille Nacht, Heilige Nacht: Die Geschichte eines weltberühmten Liedes und seiner Schöpfer“ (15.50 Uhr) sowie eine Ausgabe von „Klingendes Österreich“ mit Jubilar Sepp Forcher zu „Weihnachten im Salzkammergut“ (17.35 Uhr) auf dem Programm stehen. Dazwischen zeigt ORF III um 16.45 Uhr die von Marianne Hengl, Obfrau des Vereins RollOn Austria, geleitete Gesprächsrunde „Wenn Menschen an sich glauben“ mit Extrem-Bergsteiger Peter Habeler, Johanna Constantini – deren Familie einen Demenzpatienten pflegt – und Kapellmeister Thomas Jehle aus Ischgl.

Der Samstagabend widmet sich in der „zeit.geschichte“ den größten Legenden der Fernsehvergangenheit. Den Anfang macht um 20.15 Uhr eine neue Ausgabe der „Fernsehlegenden“ über Schlagersänger, Schauspieler und TV-Showmaster Vico Torriani, der heuer seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte. Der Schweizer begann seine Karriere als Koch, sattelte zum Schlagerstar um und moderierte mit „Der goldene Schuß“ schließlich die erste Farb-TV-Show im deutschsprachigen Fernsehen. In der ORF-III-Neuproduktion von Gerhard Jelinek begibt sich Torrianis Tochter Nicole 20 Jahre nach dem Tod ihres Vaters auf eine Spurensuche in seine „Heimatgemeinde“ Soglio im rätoromanischen Engadin. Anschließend folgen Ausgaben zu den beiden „ORF Legenden“ Gunther Philipp (21.05 Uhr) und Paul Hörbiger (21.55 Uhr).

Für hochklassiges weihnachtliches Entertainment sorgt „ORF III Spezial“ um 22.45 Uhr mit „Swinging Bells mit Robbie Williams“ – aufgezeichnet im Londoner Alexandra Palace Theatre 2019. Der ausgesprochene Weihnachtsfan Robbie Williams gibt in festlicher Montur winterliche Klassiker und poppige X-Mas-Songs zum Besten. Weitere stimmungsvolle Hits bieten anschließend „Viktor Gernot & His Best Friends“ in „X-MAS IS HERE“ (23.40 Uhr).

Sonntag, 20. Dezember

Den letzten Adventsonntag läutet um 8.45 Uhr eine Ausgabe von „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ ein, bevor es um 10.00 Uhr mit dem „Katholischen Adventgottesdienst aus dem Salzburger Dom“ in „ORF III LIVE“ besinnlich wird. Ab Mittag stehen fünf Weihnachtsfilme am Stück auf dem Programm: Auf „Der Weihnachtshund“ (11.55 Uhr) folgt „2 Weihnachtshunde“ (13.25 Uhr), „Krambambuli“ (15.00 Uhr), „Bergkristall – Verirrt im Schnee“ (16.40 Uhr) und „Das ewige Lied“ (18.10 Uhr).

Einen glanzvollen Gala-Abend zugunsten „Licht ins Dunkel“ mit zahlreichen Stars der Opernwelt, Lieblingen aus Schauspiel und Kabarett, besinnlichen Weihnachtsmelodien und einer Live-Auktionsgala für den guten Zweck präsentiert „ORF III LIVE“ um 20.15 Uhr aus dem ORF RadioKulturhaus. Im Mittelpunkt stehen dabei die Gesellschaft für MukoPolySaccharidosen (MPS) und ähnliche Erkrankungen sowie das Inklusionstheater „Delphin“. Das ORF-III-Publikum kann sich u.a. auf musikalische Einlagen der Opernstars Bo Skovhus, Camilla Nylund, Piotr Beczała und Angelika Kirchschlager sowie auf Auftritte von Birgit Denk und Wolfgang Böck sowie Ernst Molden und Ursula Strauss freuen. ORF-III-Moderator Peter Fässlacher und „Wien heute“-Moderatorin Elisabeth Vogel führen durch den Abend im Großen Sendesaal. Zusätzlich meldet sich ORF-III-Moderatorin Ani Gülgün-Mayr aus dem Studio 3, wo sie einen regelmäßigen Blick auf die aktuellen Gebote der Online-Auktion wirft. Heuer stehen insgesamt 19 Exponate sowie hochkarätige Kultur- und Kulinarik-VIP-Packages zur Versteigerung. An den Spendentelefons nehmen Stars wie Proschat Madani, Jakob Seeböck und Eva Maria Marold Platz.

Der vierte Adventsonntag schließt mit dem Spielfilm „Die kleine Lady“ (22.40 Uhr) aus 2012 u. a. mit Christiane Hörbiger, Philippa Schöne und Veronica Ferres.

