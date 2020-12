Jahresrückblick: „Das war 2020 in Kärnten“

Am 21. Dezember um 21.05 Uhr in ORF 2 K

Wien (OTS) - Das zu Ende gehende Jahr 2020 hat auch im Bundesland Kärnten vieles verändert. Der ORF Kärnten blickt auf die wichtigsten Ereignisse zurück und fasst sie in einem Jahresrückblick am kommenden Montag, dem 21. Dezember, ab 21.05 Uhr in ORF 2 K zusammen. Durch die Sendung führen Ute Pichler und Bernhard Bieche.

Wünsche, Hoffnungen und Erwartungen vom Jahresbeginn sind im Laufe von 2020 rasch auf den Kopf gestellt worden. Die Corona-Pandemie hat den Alltag ab März in praktisch allen Bereichen massiv verändert. Im Jahresrückblick werden die wichtigsten Entwicklungen zusammengefasst und es wird gezeigt, was diese Krise mit dem Alltagsleben, der Gesellschaft und selbst dem Sprachgebrauch gemacht hat: Begriffe wie „Babyelefant“, „Contact Tracing“ oder „Lockdown“, die zu Jahresbeginn kaum jemand gekannt hat, werden nun fast täglich verwendet. Der Jahresrückblick zeigt aber auch, wie Kärntnerinnen und Kärntner die Krise mit innovativen Ideen für neue Chancen genutzt und den Blick positiv nach vorne gerichtet haben.

Aber auch abseits von Corona hat sich in Kärnten heuer vieles getan:

Etwa im Westen so viel Schnee in so kurzer Zeit wie noch nie, genauso Großbrände und Aufsehen erregende Gerichtsprozesse. 2020 war auch das große Jubiläumsjahr anlässlich 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung. Die Katholische Kirche hat zudem mit Josef Marketz einen neuen Bischof erhalten. Und Kärntner Sportler und Vereine wie etwa der WAC konnten heuer wieder große Erfolge bejubeln.

Aus gegebenem Anlass wird der Jahresrückblick diesmal aus dem Funkhauspark des ORF-Landesstudio Kärnten gesendet. Ute Pichler und Bernhard Bieche begrüßen dazu die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin Bettina Glanznig. Sie wird im Interview erzählen, wie sich ihr Arbeitsalltag auf der Intensivstation verändert hat. Zu Gast ist auch der neue Intendant des Stadttheaters Klagenfurt, Aron Stiehl, dessen Arbeitsbeginn mit vielen Herausforderungen verbunden war. Eine Schaltung zu Kärntens Sportler des Jahres Matthias Mayer nach Gröden wird es ebenfalls geben. Auch Heiteres darf nicht fehlen. Die Band Matakustix begleitet die Sendung musikalisch.

Rückfragen & Kontakt:

Luca Weblacher, MSc

Marketing & Öffentlichkeitsarbeit

+43 463 5330-29268

+43 664 8811 9502

luca.weblacher @ orf.at

kaernten.ORF.at