„Heimat Fremde Heimat“ über „Digitales Lernen – Diversität und Empowerment“ sowie „Jugendliche und Corona“

Am 20. Dezember um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Ajda Sticker präsentiert das ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat“ am Sonntag, dem 20. Dezember 2020, um 13.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Digitales Lernen – Diversität und Empowerment

Das „Heimat Fremde Heimat“-Schulprojekt mit dem Titel „Digitales Lernen – Diversität und Empowerment“ steht vor seiner Finalisierung. In der letzten Sendung in diesem Jahr wird das Projekt mit der Ausstrahlung seiner letzten Folge abgeschlossen. Zeitgleich wird die digitale Zeitung „Let’s go viral“ der Schülerinnen und Schüler auf der ORF-Webseite https://volksgruppen.ORF.at/diversitaet präsentiert. Sabina Zwitter hat das Schulprojekt initiiert und realisiert.

Jugendliche und Corona

Schon lange wurde öffentlich nicht mehr so ausführlich darüber debattiert, was es bedeutet, jung zu sein. Keiner hat es leicht in Zeiten der Pandemie. Aber junge Leute scheinen besonders verletzlich. In dem Moment, in dem berufliche und persönliche Perspektiven wegbrechen, stellt sich bei ihnen das Gefühl der „Generation Lost“ ein. Zu den Folgen der Pandemie für junge Menschen befragte Adriana Jurić u. a. den Unternehmer und EU-Jugendbotschafter Ali Mahlodji, Gründer der Berufsorientierungsplattform Watchado.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at