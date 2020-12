Aus- und Rückblicke: „ZIB Spezial“ zur Impfstoff-Zulassung und „Bundesland heute – Das war 2020“

Am 21. Dezember ab 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Ein Hauptabend der Aus- und Rückblicke wartet am Montag, dem 21. Dezember 2020, auf die Zuseherinnen und Zuseher in ORF 2: Um 20.15 Uhr meldet sich zunächst Margit Laufer aus dem ORF-Newsroom mit einer „ZIB Spezial“ zum Thema: „Nach der Corona-Impfstoffzulassung – Wie geht es in Österreich weiter?“. Danach lässt um 21.05 Uhr „Bundesland heute – Das war 2020“ – der neunfache Jahresrückblick der ORF-Landesstudios – mit prominenten Gästen und Musikstars ein bemerkenswertes Jahr Revue passieren.

„ZIB Spezial“: Nach der Corona-Impfstoffzulassung – Wie geht es in Österreich weiter?

Es ist eine Art vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, das die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA am Montag den EU-Mitgliedsstaaten machen dürfte: die Zulassung des Corona-Impfstoffes. Sechs Tage später soll dann mit den Impfungen in allen EU-Staaten begonnen werden, auch in Österreich. Was vom Impfstoff zu erwarten ist, warum die Zahl der Impfgegner auch in Österreich steigt, ob die Argumente stichhaltig sind, welcher Impfstoff hierzulande zum Einsatz kommen wird, welche Erfahrungen China oder die USA bereits mit ihren Impfstoffen haben und wie es eigentlich um die Entwicklung von Corona-Medikamenten steht, das sind Themen der „ZIB Spezial“ mit Margit Laufer. Zu Gast ist Impfexperte und Virologe Univ.-Prof. Herwig Kollaritsch.

„Bundesland heute – Das war 2020“

Die bemerkenswertesten, bewegendsten und eindrucksvollsten Bilder, Persönlichkeiten und Beiträge aus den Bundesländern stehen um 21.05 Uhr in ORF 2 im Mittelpunkt der jeweils lokal ausgestrahlten Jahresrückblicke „Bundesland heute – Das war 2020“. Zu Gast sind dabei auch Menschen, die das Jahr im jeweiligen Bundesland mitgeprägt haben. Am 22. Dezember geht es um 21.05 Uhr in ORF 2 übrigens mit einem Blick in die Bundesländer weiter – wenn zum dritten Mal „Lebensretter“ ausgezeichnet werden.

Die neun Ausgaben im Überblick:

Niederösterreich

Präsentation: Claudia Schubert und Robert Ziegler

Gäste sind Susanne Rabady (Hausärztin und im Corona-Krisenstab), Christoph Hörmann (Uniklinikum St. Pölten), Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek, Ivona Dadic und Rudolf Buchbinder.

Steiermark

Präsentation: Renate Rosbaud und Thomas Weber

Die Sendung kommt aus dem Herzen der Grazer Altstadt, von der Terrasse eines bekannten Kaufhauses. Die Gäste: Sandra Mocnik: Die Grazerin wurde im Sommer während eines Unwetters mit ihrem Auto von der Straße in einen Bach gerissen und konnte im letzten Moment gerettet werden; Mathis Huber: Der styriarte-Intendant hat trotz Corona sein Kulturfestival „styriarte“ durchgezogen; Johannes Häfele:

Der Grazer Schüler wurde mit seinen Parodien von Bundeskanzler Sebastian Kurz zum Online- und TV-Hit. „Alle Achtung“ spielen dazu eine neue Version ihres Hits „Marie“.

Oberösterreich

Präsentation: Jutta Mocuba und Klaus Obereder

Die beiden melden sich aus den unterschiedlichsten Bereichen des ORF-Landesstudios in Linz, das zur Bühne wird. Dem Thema Corona nähern sich die beiden von der gesellschaftlichen, von der künstlerischen, der pädagogischen und der medizinischen Seite. Und wagen Blicke in die Zeit „danach“. Covid-Spezialist Bernd Lamprecht ist zu Gast, ebenso Musicalstar Daniela Dett und JKU-Rektor Meinhard Lukas.

Wien

Präsentation: Patrick Budgen

Der Moderator meldet sich aus der „Libelle“ am Dach des Wiener MuseumsQuartiers. Unter den Gästen ist der Intensivmediziner Christoph Wenisch. Ganz besonders stimmige Musik steuern Ernst Molden und Ursula Strauss bei.

Kärnten

Präsentation: Ute Pichler und Bernhard Bieche

Rund ums Funkhaus meldet sich das Moderatoren-Duo mit besonderen Gästen und einem ebensolchen Musiact: Matakustix.

Burgenland

Präsentation: Martin Ganster und Elisabeth Pauer-Gerbavsits

Aus dem neuen „Burgenland heute“-Studio mit Außenstellen aus dem Landhaus oder der Landessicherheitszentrale sind die ORF-Burgenland-Fachredakteurinnen und -Fachredakteure für Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport zu Gast. Ergänzt durch aufgezeichnete Interviews mit Expertinnen und Experten.

Vorarlberg

Präsentation: Thomas Haschberger

Im „Vorarlberg heute“-Studio sind Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle, Gesundheitsexperte Armin Fidler und Event-Veranstalter Dieter Heidegger zu Gast und resümieren das Jahr 2020.

Tirol

Präsentation: Katharina Kramer

Im Studio 3 im ORF Funkhaus in Innsbruck begrüßt Katharina Kramer Rosa Bellmann-Weiler, Infektiologin der Innsbrucker Klinik, Politologe Peter Filzmaier und die Rad-Juniorenweltmeisterin Mona Mitterwallner.

Salzburg

Präsentation: Conny Deutsch

Aus dem Foyer des ORF Funkhauses in Salzburg begrüßt Conny Deutsch u. a. den Salzburger Chefinfektiologen Richard Greil.

