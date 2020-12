„Orientierung“ über Leben ohne Obdach – Hilfe in der kalten Zeit

Lesbos und kein Ende: Tragödien in Flüchtlingslagern

Nach wie vor schreien die Zustände in Flüchtlingslagern auf griechischen Inseln zum Himmel. Drei Monate nach der Brandkatastrophe im Lager Moria, genannt die „Hölle“, stellt sich heraus, dass das in aller Eile errichtete Ersatzlager Kara Tepe die Tragödie nicht beendet, sondern verschärft hat. Nach Einschätzung von NGOs sind die Zustände dort noch schlimmer als in Moria. Kara Tepe wurde im Oktober nach schweren Regenfällen überschwemmt. Medizinische Teams von „Ärzte ohne Grenzen“ berichten, dass Kinder nach Rattenbissen behandelt werden müssen. Zuletzt wurde ein dreijähriges Mädchen, vermutlich nach einer Vergewaltigung, schwer verletzt aufgefunden. Nun hat sich auch der Innsbrucker Bischof Hermann Glettler mit einem Besuch auf Lesbos ein Bild von der Lage gemacht. Sein Fazit: „Die Notlage erzwingt ein anderes Handeln.“ Bericht: Klaus Ther.

Leben ohne Obdach: Hilfe in der kalten Zeit

Winterliche Temperaturen können für obdachlose Menschen gefährlich werden. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter der Caritas sind mit dem „Kältebus“ unterwegs und helfen, so gut sie können. Sie verteilen warme Schlafsäcke, beraten die Menschen und bringen sie gegebenenfalls in Notquartiere. Susanne Peter ist als Leiterin der Caritas-Streetwork auch für den „Kältebus“ zuständig. Die Covid-Krise, erzählt sie, bedeute für wohnungslose Menschen eine zusätzliche Herausforderung – zum Beispiel, weil während des Lockdowns weniger Essbares im Hausmüll zu finden ist. Bericht: Sandra Szabo.

Manager der Nächstenliebe: Michael Landau im Gespräch

In der „Gruft“, einer bekannten Anlaufstelle für Obdachlose in Wien, sprach Sandra Szabo mit dem katholischen Priester und Präsidenten der österreichischen Caritas, Michael Landau, über Herausforderungen angesichts der Pandemie. Und über Hoffnungen im Blick auf das kommende Jahr. „Das ganze Interview“ mit Michael Landau ist am Sonntag, dem 27. Dezember, ab 11.05 Uhr in ORF III zu sehen.

Ein Fest für alle: Weihnachten auch für Nicht-Christen?

Selbst die strengen Corona-Bestimmungen werden für kurze Zeit gelockert: Weihnachten gilt in Österreich als das Fest der Feste und auch unabhängig von seiner religiösen Bedeutung als familiärer Pflichttermin. Dabei hat es längst nicht für alle denselben Stellenwert. Die einen beobachten von außen und wundern sich ein wenig über die kollektive weihnachtliche Hektik. Andere nähern sich an und übernehmen den vor allem für Kinder erfreulichen Brauch des Schenkens. Vielleicht öffnet sich das Fest tatsächlich mehr und mehr für andere Religionen und Kulturen, wie eine dialogerfahrene Katholikin vermutet? Bericht: Mariella Kogler.

Chanukka einmal anders: Lichterfest im Autokino

Chanukka, das achttägige jüdische Fest des wachsenden Lichtes, kann man im kleinen Kreis feiern. Bisweilen aber werden die Kerzen der Chanukkia auch in großen öffentlichen Veranstaltungen entzündet. Weil die Corona-Krise eine solche Großveranstaltung derzeit unmöglich macht, luden findige Veranstalter ins Autokino von Groß-Enzersdorf. Ein „Orientierung“-Team war bei diesem ungewöhnlichen Fest am vergangenen Sonntag dabei. Bericht: Christian Rathner.

